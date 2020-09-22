Жена Игоря Николаева снимается в сериале про Чикатило

Юлия Проскурякова, жена певца Игоря Николаева, показала в инстаграме фото со съемок нового сериала Сарика Андреасяна «Чикатило. Явление зверя».
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В комментариях Юлия рассказала, что появится в одном из эпизодов будущего сериала. «Я рада, что могу поучаствовать в таком интересном проекте, пусть даже это маленькая роль, все равно это очень интересно!» — сообщила актриса.
Новый сериал «Чикатило» станет историей советского серийного убийцы Андрея Чикатило, который в период с 1978 по 1990 год убил более 50 человек. Одну из ролей в детективе исполнит Дмитрий Власкин. Сценаристами выступили Сергей Волков и Алексей Гравицкий, работавшие над фильмом Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым. Дата премьеры пока неизвестна.
Певица Юлия Проскурякова уже пробовала себя в качестве актрисы. На ее счету — роли в фильме «Счастья! Здоровья!» и сериалах «Провинциальная муза» и «Тили-тили тесто».