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22 сентября 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Жена Игоря Николаева снимается в сериале про Чикатило

Юлия Проскурякова появится в детективной драме о жизни серийного убийцы

Юлия Проскурякова, жена певца Игоря Николаева, показала в инстаграме фото со съемок нового сериала Сарика Андреасяна «Чикатило. Явление зверя».

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Как я соскучилась по съемкам.... Обожаю кино!
Юлия Проскурякова

В комментариях Юлия рассказала, что появится в одном из эпизодов будущего сериала. «Я рада, что могу поучаствовать в таком интересном проекте, пусть даже это маленькая роль, все равно это очень интересно!» — сообщила актриса.

Новый сериал «Чикатило» станет историей советского серийного убийцы Андрея Чикатило, который в период с 1978 по 1990 год убил более 50 человек. Одну из ролей в детективе исполнит Дмитрий Власкин. Сценаристами выступили Сергей Волков и Алексей Гравицкий, работавшие над фильмом Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым. Дата премьеры пока неизвестна.

Певица Юлия Проскурякова уже пробовала себя в качестве актрисы. На ее счету — роли в фильме «Счастья! Здоровья!» и сериалах «Провинциальная муза» и «Тили-тили тесто».

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