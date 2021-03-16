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16 марта 2021, Газета.Ruновость

Манижа пожаловалась Собчак на травлю из-за «Евровидения»

Интервью с певицей вышло в шоу «Док-Ток»
6
фотографий
6
фотографий

Певица Манижа (полное имя — Манижа Сангин) в интервью телеведущей Ксении Собчак для передачи «Док-Ток» пожаловалась на интернет-травлю, развернувшуюся после того, как она прошла национальный отбор на международный песенный конкурс «Евровидение 2021». По словам Манижи, ей выдвигали обвинения в оскорблении чувств. Певица призналась:

Когда я прочитала первую волну хейтерских комментариев, я искренне не понимала, что я сделала людям плохого.
Манижа
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Артистка не скрывает, что негативные комментарии ее ранят, пускай она и считает хейтерские выпады частью жизни публичных людей.

Конкурс песни «Евровидение» был отменен в 2020 году из-за пандемии, в 2021-м музыкальное мероприятие пройдет 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

Вечернее шоу «Док-Ток» идет на «Первом канале» с февраля 2020 года. Ведущие Ксения Собчак и Александр Гордон сменяют друг друга в разных выпусках. В центре внимания передачи — громкие события, вызвавшие общественный резонанс, которые часто не только обсуждаются, но демонстрируются в формате видеореконструкции.

Выпуск с участием Манижи вышел в эфир 15 марта.

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