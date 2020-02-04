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4 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

«Первый канал» раскрыл подробности о новом шоу Ксении Собчак

Коллегой телезвезды по передаче стал Александр Гордон
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фотографий

38-летняя Ксения Собчак и 55-летний Александр Гордон стали ведущими нового вечернего шоу «Док-Ток», которое будет выходить с понедельника по четверг на «Первом канале».

Как отмечают в пресс-службе телеканала, в центре внимания передачи — громкие события, вызвавшие общественный резонанс. Каждая история будет «переживаться» заново и рассматриваться с разных сторон. Ведущие будут сменять друг друга в разных выпусках. Собчак отметила:

«Док-Ток» — это абсолютно новый формат, никто еще на телевидении такого не делал. Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие. Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы.
Ксения Собчак

Ксения добавила, что около трех лет обсуждала возможное сотрудничество с «Первым каналом», в конце концов был выбран формат «Док-Ток».

По словам Гордона, они с Собчак — «очень разные люди». «Нас интересуют разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы», — подчеркнул ведущий.

Премьера шоу состоится 10 февраля в 22.30.

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