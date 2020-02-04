«Первый канал» раскрыл подробности о новом шоу Ксении Собчак

«Док-Ток» — это абсолютно новый формат, никто еще на телевидении такого не делал. Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие. Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы.