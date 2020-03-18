Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 сериалов
Психотерапевт Кидман, юрист Бланшетт: главные сериалы весны 2020
10 телешоу
Реальная любовь: 10 увлекательных шоу про отношения
12 сериалов
Диверсанты и шпионы: 10 военных детективных сериалов
10 сериалов
Провокаторы: 10 сериалов про эксцентричных психологов
10 сериалов
10 необычных сериалов для романтического вечера
10 фильмов
Главное — настрой: 10 позитивных фильмов, чтобы не унывать
50 фильмов
Джуди, Джеки и Коко: 50 вдохновляющих фильмов про великих женщин
70 фильмов
Все о ней: фильмы, которые помогут лучше понять женщин
20 фильмов
Зима, уходи: теплые фильмы для весеннего настроения
15 фильмов
Ходченкова с саблей, Петров с мячом: 15 главных фильмов весны

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
18 марта 2020, Lenta.Ruновость

«Евровидение 2020» официально отменили

Альтернативные варианты проведения конкурса были рассмотрены, но отвергнуты

Международное вокальное состязание «Евровидение 2020» отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте конкурса.

В обращении Европейского вещательного союза, организаторов мероприятия, отмечается, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить проводить конкурс.

Организаторы подчеркнули, что рассматривали различные варианты проведения конкурса, однако его решили отложить до 2021 года. Переговоры о его проведении в Роттердаме, Нидерланды, будут продолжены.

65‑й юбилейный конкурс «Евровидение» в 2020 году собирались провести в Нидерландах, поскольку в 2019 году его выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Песенное соревнование должно было пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая. Представителем России на конкурсе была выбрана группа Little Big, подготовившая к мероприятию песню Uno.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Илья Прусикин
«Первый канал» прервал съемки шоу с Брежневой и Сигаловой
Из-за коронавируса отложена премьера «Черной вдовы» с Йоханссон
От отрезанных от мира участников реалити-шоу скрыли пандемию
Ставший мемом танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение»
Фильм с предсказанием коронавируса стал самым популярным в мире
Актер из «Игры престолов» заразился коронавирусом
Идрис Эльба заразился коронавирусом
Кинотеатрам дали рекомендации по работе из-за коронавируса
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Иван Ургант будет снимать свое шоу без зрителей
Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения»
Том Хэнкс приехал на съемки и заразился коронавирусом
«Евровидение» оказалось под угрозой из-за коронавируса
Как отреагировали звезды на отправку Little Big на «Евровидение»
Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»
Ургант сравнил Собчак с коронавирусом
Шутку на «Первом» о происхождении коронавируса приняли за правду
Элайджа Вуд станцевал на премьере с российскими звездами
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
Рудковская объяснила отказ Билана петь в шоу звезд «Евровидения»
Ержан Максим упустил победу на «Детском Евровидении»
СМИ: Лазарев стал прототипом героя комедии «Евровидение»
Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении»
Лазареву присвоили порядковый номер в финале «Евровидения»
Сергей Лазарев представил номер для «Евровидения»
Лазарев заранее оправдался за поражение на «Евровидении»
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
«Евровидение» впервые за несколько лет не покажут на ТВ в США
Лазарев обрадовался своему номеру в полуфинале «Евровидения»
«Евровидение 2019» могут отменить
Организаторы «Евровидения 2019» показали первое фото ведущих
Организатор «Евровидения» сожалеет об отказе Украины от конкурса
Третий кандидат отказался представлять Украину на «Евровидении»
Украинская певица объяснила отказ от «Евровидения»
Букмекеры назвали фаворита «Евровидения 2019»
Лазарев прокомментировал свое участие в «Евровидении 2019»
Назван главный претендент на участие в «Евровидении» от России
«Голубое братство»: звезды на съемках новогоднего шоу Урганта
Участница «Детского Евровидения» от России представила песню
Израилю может не хватить денег на «Евровидение»
Израиль может лишиться «Евровидения 2019» из-за плагиата
Стало известно место проведения «Евровидения 2019»
Звезде «Чудо-женщины» предложили стать ведущей «Евровидения»
Самойлову предложили еще раз отправить на «Евровидение»
Самойлова: я не забывала текст песни на «Евровидении»
Киркоров выругался во время интервью шведскому телеканалу
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом
Что посмотреть?
Рекомендации фильмов
 Как переживают карантин в Европе и США
«Евровидение» отменят
Новости
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят»
Хмельницкая пожаловалась на невостребованность из-за внешности
«Первый канал» прервал съемки шоу с Брежневой и Сигаловой
Из-за коронавируса отложена премьера «Черной вдовы» с Йоханссон
Названы имена новых ведущих «Орла и решки»
От отрезанных от мира участников реалити-шоу скрыли пандемию
Ставший мемом танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение»
Фильм с предсказанием коронавируса стал самым популярным в мире
Комиссаров уволил ведущую из своего шоу «Битва престолов»
Народная артистка СССР Юлия Борисова отмечает 95-летний юбилей
Актер из «Игры престолов» заразился коронавирусом
Названа худшая актриса по версии премии «Золотая малина»
Гузееву довели до слез на съемках «Давай поженимся!»
Идрис Эльба заразился коронавирусом
Дочь Сталлоне снимется в сериале вместе с Брюсом Уиллисом
Кинотеатрам дали рекомендации по работе из-за коронавируса
Крид, Барановская и Лазарев на фестивале «Жара» в Сочи
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Иван Ургант будет снимать свое шоу без зрителей
Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Цыганову — 41: неожиданные роли, в которых вы его не заметили
Барановская с дочкой, Билан, Гагарина на премьере в Москве
Елена Летучая стала ведущей семейного шоу: первые фото со съемок
Стася Милославская: «Я бросила вызов самой себе»
Режиссер рассказал, как попал в больницу после удара Уилла Смита
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения»
Стало известно, кто сыграет невест Дракулы в новом сериале
Ума Турман и звезда «Теории большого взрыва» снимутся вместе
Мария Миронова снялась в сериале про выигрыш в лотерею
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Райан Рейнольдс снова «нанес удар» по Хью Джекману И виной всему коронавирус
Популярные темы на «Детях»
Конкурс рассказов. Время пришло 471
Ваша реакция на ситуацию? 328
С кем остаются дети? 137
Как в кино 128
Леди
Где купить недорогую одежду для дома (на время карантина) Для себя и своей семьи нужно выглядеть не хуже, чем для посторонних
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь