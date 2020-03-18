«Евровидение 2020» официально отменили

Международное вокальное состязание «Евровидение 2020» отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте конкурса.

В обращении Европейского вещательного союза, организаторов мероприятия, отмечается, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить проводить конкурс.

Организаторы подчеркнули, что рассматривали различные варианты проведения конкурса, однако его решили отложить до 2021 года. Переговоры о его проведении в Роттердаме, Нидерланды, будут продолжены.