«Евровидение 2020» официально отменили

Международное вокальное состязание «Евровидение 2020» отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте конкурса.
В обращении Европейского вещательного союза, организаторов мероприятия, отмечается, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить проводить конкурс.
Организаторы подчеркнули, что рассматривали различные варианты проведения конкурса, однако его решили отложить до 2021 года. Переговоры о его проведении в Роттердаме, Нидерланды, будут продолжены.
65‑й юбилейный конкурс «Евровидение» в 2020 году собирались провести в Нидерландах, поскольку в 2019 году его выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Песенное соревнование должно было пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая. Представителем России на конкурсе была выбрана группа Little Big, подготовившая к мероприятию песню Uno.