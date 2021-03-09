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9 марта 2021, Кино Mail.ruновость

Manizha представит Россию на «Евровидении»: реакция звезд

Номер певицы для международного конкурса оценили продюсеры и эксперты

Вечером 8 марта в прямом эфире «Первого канала» состоялся национальный отбор на музыкальный конкурс «Евровидение». По итогам зрительского голосования победу одержала певица Manizha (Манижа Сангин), представившая публике композицию Russian Woman («Русская женщина»).

Вскоре после объявления результатов эксперты прокомментировали номер, с которым участница от России выступит на европейском песенном фестивале.

Автор шести песен для «Евровидения», поэт Карен Кавалерян в разговоре с «Известиями» назвал композицию «Русская женщина» «довольно уязвимой»: «<…> русская версия, смысла которой никто, кроме русскоязычных зрителей, не поймет. К тому же в ней нет хитового припева, да и в целом она неконкурсного формата». Собеседник издания отметил, что считает Манижу оригинальной, но чересчур экзотической для конкурса артисткой.

С Кавалеряном не согласна Наталья Подольская, представлявшая Россию на «Евровидении» в 2005 году. По ее мнению, на европейском музыкальном шоу «как раз нужен эпатаж»:

Есть же поговорка «хлеба и зрелищ» — это как раз про «Евровидение».
Наталья Подольская

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Манижу «достойной» исполнительницей. «Я видел ее один раз, она произвела на меня нормальное впечатление… <…> Время покажет», — цитирует его слова «Рен-ТВ».

Сама Манижа вскоре после победы на национальном отборе заявила, что для нее цель участия в конкурсе — возможность поговорить с миром о том, что для нее действительно важно. Ее слова приводит РИА «Новости»:

Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я.

Напомним, на участие в «Евровидении 2021», помимо Манижи, претендовали Антон Беляев и группа Therr Maitz и группа 2Маши. Финал «Евровидения 2021» запланирован на 22 мая.

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