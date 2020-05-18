Определено место проведения «Евровидения» в 2021 году

МОСКВА, 17 мая — РИА «Новости». Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в 2021 году в Роттердаме, сообщили организаторы мероприятия. Однако, согласно правилам, песни 2020 года в любом случае не будут представлены. Выбор артистов от каждой из стран остается за вещателями.
В марте организаторы «Евровидения», которое в этом году должно было пройти в Нидерландах, сообщили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса. Представлять Россию должна была группа Little Big с песней Uno.
Вместо этого 16 мая прошло музыкальное онлайн-шоу с исполнителями из разных стран Europe Shine a Light («Европа зажигает свет»). Кроме участников «Евровидения 2020», в рамках шоу-программы выступили победители и конкурсанты прошлых лет.