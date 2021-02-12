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12 февраля 2021, 7 Днейновость

Юлия Меньшова вспомнила о провале в шоу «Танцы со звездами»

Актриса участвовала во втором сезоне проекта в 2006 году

На волне популярности нового сезона шоу «Танцы со звездами», стартовавшего на канале «Россия 1» в январе, 51-летняя Юлия Меньшова вспомнила, как принимала участие во втором сезоне проекта в 2006 году и с треском провалилась. Об этом актриса и телеведущая рассказала в инстаграме, опубликовав несколько кадров своих выступлений.

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Партнером Меньшовой по шоу был танцор Ян Гальперин. Пара выбыла из проекта после третьего выпуска, и актриса призналась, что произошло это исключительно по ее вине. Как вспоминает Меньшова, на шоу она шла в полной уверенности, что сможет с помощью тренировок достичь определенных успехов, хоть и не является профессиональной танцовщицей. Однако все оказалось гораздо сложнее, чем она себе представляла.

Как выяснилось, настоящая, серьезная хореография — реально не мой конек. Хотя в жизни я вообще-то вроде неплохо двигалась. Короче, успела станцевать только три номера и «давай — до свидания!». Ощущения, скажу вам, были так себе.
Юлия Меньшова
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Актриса считает, что уделяла «Танцам со звездами» недостаточно времени: на тот момент, по словам Меньшовой, она разрывалась между шоу и еще двумя крупными проектами. Времени на репетиции у нее катастрофически не хватало, так что отрабатывать выступления удавалось лишь по ночам.

Тем не менее, вылет из проекта стал для знаменитости неприятной неожиданностью. Меньшова восприняла поражение как личное фиаско и думала, что ославилась на всю страну, показав, как плохо танцует. Впрочем, со временем актриса смогла пережить неудачу и теперь не вспоминает о провале в негативном ключе, а фото и видео с проекта пересматривает с удовольствием.

Напомним, победителями второго сезона проекта стали Анна Снаткина и Евгений Григоров.

«Танцы со звездами» — развлекательное танцевальное шоу, в котором звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. 12-й сезон проекта стартовал в январе 2021 года. Ведущим текущего сезона выступает Андрей Малахов, оценивают участников Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Гарик Рудник. В новых выпусках шоу участвуют Екатерина Шпица, бывший возлюбленный Ольги Бузовой Дава, Екатерина Гусева, Сергей Лазарев, Дмитрий Лысенков, Янина Студилина и другие знаменитости.

6.4
Танцы со звездами
2006/Россия12+шоу талантов
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