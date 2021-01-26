Сын Ефремова подробно прокомментировал ДТП с участием отца

Никита Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Сын Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов, стал гостем онлайн-шоу Ксении Собчак и подробно прокомментировал смертельное ДТП с участием отца. Артист вспомнил, что после аварии ему начали звонить представители СМИ, которые просили высказаться о случившемся. Сначала артист не понял, о чем идет речь, однако позднее увидел в интернете видео, на котором запечатлен момент ДТП. Тогда Ефремов-младший попытался созвониться с отцом, однако тот не взял трубку:

Мне было очень больно. Я сразу позвонил своему терапевту, который мне очень сильно помог. Позвонил всем своим друзьям, своему доверенному кругу. Ко мне приехал друг и побыл со мной, я безмерно благодарен тому, что у меня все это есть. Никита Ефремов

По словам Ефремова, он не знает, смог бы простить человека, лишившего жизни его родственника, или нет. «Единственное, что я понимаю, эта ситуация — боль для всех», — добавил Никита.

Он заявил, что не решился приехать на место ДТП, но через несколько дней отправился к отцу домой, так как ему было важно показать, что он любит его, несмотря ни на что. Аварию они почти не обсуждали. «И любить — это не значит оправдывать или не оправдывать. Если я нужен, я рядом. Я просто приезжал к нему и был рядом», — сказал сын артиста.