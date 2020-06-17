Никита Ефремов впервые публично высказался о ДТП с отцом

Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно.

В начале июня Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Проезжая по Садовому кольцу, актер выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадал другой водитель, который позже скончался в больнице. Полиция задержала Ефремова и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста. По факту аварии возбудили уголовное дело, Ефремов до 9 августа находится под домашним арестом. После инцидента в Госдуме предложили лишить актера всех званий. Позднее в эфир телеканала «Россия 1» вышел эпизод программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный резонансному ДТП. В съемках приняли участие родственники погибшего в аварии мужчины.