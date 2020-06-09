Михаила Ефремова предложили лишить званий после ДТП

На данный момент никто из депутатов Госдумы не обращался в Министерство культуры с каким-либо запросом в отношении Ефремова. Мы не можем формировать позицию по вопросу, который нас еще не попросили решить. Если мы говорим про лишение его званий, то вы порядок представляете? Не будем фантазировать на эту тему.