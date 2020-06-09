Михаила Ефремова предложили лишить званий после ДТП

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал лишить актера Михаила Ефремова всех званий после смертельного ДТП, произошедшего в центре Москвы 8 июня. По словам парламентария, он уже требовал сдать актера на принудительное лечение от алкогольной зависимости. Издание «Комсомольская правда» приводит слова Милонова:
Теперь он устроил пьяный ужас. Лечить поздно. Только тюрьма. Жалеть его нельзя. Ефремов мог выключиться за рулем и влететь в пешеходов. <...> Лишить его всех ролей и званий. И отправить на Колыму прорубать ледоколом дороги.
По мнению депутата, в США с артистом бы поступили жестче, и он уже понес бы наказание.
В свою очередь, в Министерстве культуры России заявили, что не будут рассматривать вопрос о лишении Ефремова званий, поскольку в ведомство не поступало никаких официальных обращений по этому поводу. Пресс-секретарь ведомства Анна Усачева в беседе с «Газетой.ру» прокомментировала призыв Милонова:
На данный момент никто из депутатов Госдумы не обращался в Министерство культуры с каким-либо запросом в отношении Ефремова. Мы не можем формировать позицию по вопросу, который нас еще не попросили решить. Если мы говорим про лишение его званий, то вы порядок представляете? Не будем фантазировать на эту тему.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате аварии пострадал один из водителей, 9 июня стало известно, что мужчина скончался в больнице. Полиция задержала Ефремова и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста.
Михаил Ефремов — актер театра и кино, сын Олега Ефремова. В 1995 году получил звание заслуженного артиста Российской Федерации. Снимался в фильмах и сериалах «12», «Generation П», «Дом Солнца», «Пьяная фирма», «Духless».