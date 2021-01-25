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25 января 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Ходченкова, Михалковы, Шпица: звезды на «Золотом орле 2021»

Церемония вручения престижной кинопремии состоялась при участии крупнейших российских знаменитостей
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В Москве состоялась торжественная 19-я церемония вручения кинопремии «Золотой орел». По красной дорожке традиционно прошли главные звезды российского кино и телевидения: Кристина Асмус, Екатерина ШпицаПолина МаксимоваВиктория ТолстогановаАнна и Надежда Михалковы, Светлана ХодченковаАлена БабенкоСветлана Иванова, Игорь Петренко, Павел Деревянко, Сергей Гармаш, режиссеры Никита Михалков, Алексей Учитель и многие другие.

Фильм года

В ходе церемонии был назван лучший фильм года — военная драма «Блокадный дневник», повествующая о событиях зимы 1942 года в Ленинграде. Отдельной наградой был отмечен сценарий картины, основанный на произведениях Ольги Берггольц и Даниила Гранина, а также на воспоминаниях блокадников и их дневниках.

5.2
Блокадный дневник
2020/Россия12+драмавоенныйисторический
Моя оценка

Лучшие актеры и режиссер

Исполнительница главной роли в «Блокадном дневнике», Ольга Озоллапиня, стала лучшей актрисой по версии жюри. Статуэтку за лучшую мужскую роль вручили Юрию Борисову за работу в фильме «Калашников».

Фильм Андрея Кравчука «Союз спасения» стал лучшим в семи из четырнадцати категорий, где был заявлен. В частности, Александра Домогарова признали лучшим актером второго плана, а Игоря Гринякина — лучшим оператором. Награду за лучшую женскую роль второго плана забрала Мария АроноваЛед 2»).

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За лучшую режиссерскую работу был награжден Андрей КончаловскийДорогие товарищи!»). В минувшем году картина получила специальную награду на Венецианском кинофестивале, а позднее стала фильмом закрытия «Кинотавра 2020». Сам режиссер не смог присутствовать на премии — статуэтку за него из рук Светланы Ходченковой и Сергея Гармаша получил сын Петр Кончаловский.

Сериал года и награда для Дружининой

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Лучшим сериалом признали «Триггер», а исполнителя главной роли — Максима Матвеева — лучшим актером телевидения. За лучшую женскую роль на телевидении наградили Светлану НемоляевуДипломат»).

Создатель серии фильмов о Гардемаринах, 85-летняя Светлана Дружинина, была отмечена специальной наградой «За вклад в российских кинематограф».

Премия «Золотой орел», победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, присуждается с 2002 года.

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