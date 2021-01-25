Ходченкова, Михалковы, Шпица: звезды на «Золотом орле 2021»

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Фильм года

В ходе церемонии был назван лучший фильм года — военная драма «Блокадный дневник», повествующая о событиях зимы 1942 года в Ленинграде. Отдельной наградой был отмечен сценарий картины, основанный на произведениях Ольги Берггольц и Даниила Гранина, а также на воспоминаниях блокадников и их дневниках.

Лучшие актеры и режиссер

Исполнительница главной роли в «Блокадном дневнике», Ольга Озоллапиня, стала лучшей актрисой по версии жюри. Статуэтку за лучшую мужскую роль вручили Юрию Борисову за работу в фильме «Калашников».

Фильм Андрея Кравчука «Союз спасения» стал лучшим в семи из четырнадцати категорий, где был заявлен. В частности, Александра Домогарова признали лучшим актером второго плана, а Игоря Гринякина — лучшим оператором. Награду за лучшую женскую роль второго плана забрала Мария Аронова («Лед 2»).

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За лучшую режиссерскую работу был награжден Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи!»). В минувшем году картина получила специальную награду на Венецианском кинофестивале, а позднее стала фильмом закрытия «Кинотавра 2020». Сам режиссер не смог присутствовать на премии — статуэтку за него из рук Светланы Ходченковой и Сергея Гармаша получил сын Петр Кончаловский.

Сериал года и награда для Дружининой

Лучшим сериалом признали «Триггер», а исполнителя главной роли — Максима Матвеева — лучшим актером телевидения. За лучшую женскую роль на телевидении наградили Светлану Немоляеву («Дипломат»).

Создатель серии фильмов о Гардемаринах, 85-летняя Светлана Дружинина, была отмечена специальной наградой «За вклад в российских кинематограф».