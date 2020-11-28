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28 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Джуд Лоу узнал об угрозе пандемии на съемках 9 лет назад

Консультанты авторов фильма «Заражение» предупреждали об опасности
Джуд Лоу в фильме «Заражение»

Джуд Лоу, который исполнил одну из главных ролей в фильме Стивена Содерберга «Заражение», рассказал журналу GQ, что ситуация с коронавирусом, распространившимся по всему миру в 2020 году, его не удивила. Научные эксперты, консультировавшие съемочную группу вышедшего в 2011-м триллера, предупреждали о неизбежности реальной пандемии в будущем. Актер подчеркнул:

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Ученые, которые работали со сценаристом Скоттом и Стивеном (Содербергом — Ред.), были очень образованными и опытными, они знали, чего ждать. И все они говорили нам, что возникновение пандемии реально — вопрос был в том, «когда» мы с ней столкнемся, а не «если».
Джуд Лоу

Лоу подчеркнул, что слова экспертов о том, как вирус будет распространяться в случае пандемии, полностью подтвердились. «Страшно узнавать о таких вещах на съемочной площадке», — заявил артист. По словам Лоу, после работы над фильмом он очень боялся реальной пандемии, но затем страх прошел. «Когда начался 2020-й и мы узнали, что происходит в Китае, я сразу понял, к чему все идет. К сожалению, я не был удивлен», — добавил актер.

Ранее другой актер «Заражения», Мэтт Дэймон, заявлял, что съемки в фильме подготовили его к пандемии.

6.8
Заражение
2011/США, ОАЭ12+драматриллерфантастика
Моя оценка

Триллер «Заражение» рассказывает о пандемии неизвестного вируса, охватившей весь мир. По сюжету, женщина, вернувшись в США после поездки в Гонконг, умирает от неизвестной болезни. Вскоре у других людей начинают проявляться те же симптомы, что были и у нее: сухой кашель, повышенная температура, судороги. Кроме Джуда Лоу и Мэтта Дэймона, в фильме снялись Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу, Лоренс Фишберн, Марион Котийяр. В марте 2020 лента стала самой популярной в интернете — в сети посчитали, что она «предсказала» коронавирус.

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