Фильм с предсказанием коронавируса стал самым популярным в мире

Фильм « Заражение » почти десятилетней давности за последние недели стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания о коронавирусе. Об этом сообщает Times of India.

Отмечается, что многие интернет-пользователи усмотрели в ленте Стивена Содерберга связь с пандемией коронавируса в мире. В картине рассказывается об эпидемии вируса MEV-1, который распространяется из Китая в США. Компания Warner Bros заявила, что «Заражение» стало их самым востребованным фильмом. Популярнее его по просмотрам остается лишь франшиза о Гарри Поттере. Лента также попала в тренды Amazon Prime и iTunes.