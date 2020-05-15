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15 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Съемки в «Заражении» подготовили Мэтта Дэймона к пандемии

Фильм, выпущенный в 2011 году, оказался во многом пророческим
Кадр из фильма «Заражение»

Мэтт Дэймон заявил, что распространение коронавируса и реакция мира на пандемию были предсказуемы. В беседе с радиостанцией SPIN 1038 он признался, что съемки в триллере «Заражение» морально подготовили его к ситуации, в которой оказались в 2020 году жители планеты. Актера цитирует портал USA Today:

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Всем, кто говорит, что предсказать развитие событий было невозможно, стоит просто посмотреть «Заражение». Десять лет назад мы сняли фильм, просто спросив у экспертов: «Как будет выглядеть эпидемия? А как она пойдет на спад?»
Мэтт Дэймон

Дэймон сообщил, что недавно обсуждал «Заражение» с его сценаристом Скоттом З. Бернсом и эпидемиологами, которые консультировали съемочную группу. Ситуацию с коронавирусом актер назвал «трагичной и грустной».

Фильм «Заражение» вышел в 2011 году. Режиссером стал Стивен Содерберг, кроме Дэймона, в ленте снялись Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Лоренс Фишберн, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу. По сюжету драмы, женщина, вернувшись в США после поездки в Гонконг, умирает от неизвестной болезни. Вскоре у других людей начинают проявляться те же симптомы, что были и у нее: сухой кашель, повышенная температура, судороги.

6.7
Заражение
2011/США, ОАЭ12+драматриллерфантастика
Моя оценка

«Заражение» во многом предсказало ситуацию с коронавирусом. Из-за этого в марте фильм стал самым просматриваемым в сети.

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