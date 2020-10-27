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27 октября 2020, РБКновость

Собчак признала заражение коронавирусом

В шоу «Док-Ток» врачи ответили на вопросы о COVID-19
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Российская телеведущая Ксения Собчак перенесла заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом она сообщила в эфире программы «Док-Ток» на «Первом канале»:

Дело в том, что я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии.
Ксения Собчак

В студии «Док-Ток» врачи ответили на вопросы телеведущей о болезни, а она рассказала о своем опыте лечения.

Новость
Собчак заболела и вышла в эфир «Первого канала» из постели

По словам телеведущей, на протяжении болезни у нее держалась температура и был кашель. Кроме того, Ксения перестала чувствовать запахи на четвертый-пятый день после ухудшения самочувствия. Также, по словам телеведущей, у нее была депрессия: Собчак заявила, что подобное чувство испытывала после родов. Как отметила ведущая, главным проявлением коронавируса для нее стало постоянное желание спать. «У меня было ощущение, что я сутками сплю, а потом пропали запахи», — сказала Собчак. Врач, лечившая Ксению, рассказала ей, что болезнь протекала в легкой форме.

Для реабилитации Собчак принимает витамины. Среди них — витамины С и D, а также цинк. Телеведущая добавила также, что в конце лета коронавирус перенес ее сын Платон. В настоящее время ребенка забрал бывший муж Собчак, актер Максим Виторган, ведущая изолировалась.

В середине октября телеграм-канал Mash сообщил, что Собчак заразилась коронавирусом. Телеведущая не стала подтверждать эту информацию и высмеяла СМИ за то, что те якобы тиражируют слухи. После этого Ксения провела выпуск «Док-Ток» из своей постели, рассказав, что болеет, но не раскрыв диагноза.

1.4
Док-Ток
2020/Россия16+ток-шоу
Моя оценка

Вечернее шоу «Док-Ток» идет на «Первом канале» с февраля 2020 года. В центре внимания передачи — громкие события, вызвавшие общественный резонанс. Ведущие Ксения Собчак и Александр Гордон сменяют друг друга в разных выпусках.

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