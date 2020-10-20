Собчак заболела и вышла в эфир «Первого канала» из постели

Ксения Собчак провела новый выпуск шоу «Док-Ток» из дома. Из-за болезни телеведущая не смогла присутствовать в студии «Первого канала», поэтому вышла на связь прямо из собственной кровати.
Она отметила, выйдя в эфир по видеосвязи:
Сейчас, вы видите, я нахожусь дома, я болею и не могу работать в студии. Но мне кажется важным показать этот материал именно сейчас.
Программа была посвящена нашумевшему делу профессора Соколова. Собчак взяла эксклюзивное интервью у его жертвы, которой удалось выжить.
Ранее, отметим, СМИ сообщали, что у Ксении Собчак обнаружили коронавирус, однако телеведущая опровергла эту информацию. Никаких подробностей о реальной болезни и своем текущем состоянии звезда при этом не раскрыла.
Вечернее шоу «Док-ток» идет на «Первом канале» с февраля 2020 года. В центре внимания передачи — громкие события, вызвавшие общественный резонанс. Ведущие Ксения Собчак и Александр Гордон сменяют друг друга в разных выпусках.