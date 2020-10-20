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20 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Собчак заболела и вышла в эфир «Первого канала» из постели

Телеведущая провела шоу «Док-ток» по видеосвязи

Ксения Собчак провела новый выпуск шоу «Док-Ток» из дома. Из-за болезни телеведущая не смогла присутствовать в студии «Первого канала», поэтому вышла на связь прямо из собственной кровати.

Во время загрузки произошла ошибка.

Она отметила, выйдя в эфир по видеосвязи:

Сейчас, вы видите, я нахожусь дома, я болею и не могу работать в студии. Но мне кажется важным показать этот материал именно сейчас.
Ксения Собчак

Программа была посвящена нашумевшему делу профессора Соколова. Собчак взяла эксклюзивное интервью у его жертвы, которой удалось выжить.

Ранее, отметим, СМИ сообщали, что у Ксении Собчак обнаружили коронавирус, однако телеведущая опровергла эту информацию. Никаких подробностей о реальной болезни и своем текущем состоянии звезда при этом не раскрыла.

Вечернее шоу «Док-ток» идет на «Первом канале» с февраля 2020 года. В центре внимания передачи — громкие события, вызвавшие общественный резонанс. Ведущие Ксения Собчак и Александр Гордон сменяют друг друга в разных выпусках.

1.4
Док-Ток
2020/Россия16+ток-шоу
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