Осужденному Ефремову нашли замену в спектакле «Чапаев и Пустота»

Вместо осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова главную роль в спектакле Павла Урсула «Чапаев и Пустота» отдали актеру Александру Устюгову. Об этом сообщает StarHit. «В Москве постановку покажут 22 октября в "Меридиане", затем труппа отправится в Екатеринбург», — говорится в сообщении. Отмечается, что этот тур для спектакля станет прощальным.
«Чапаев и Пустота» поставлен по одноименному роману Виктора Пелевина. В спектакле задействован Михаил Полицеймако.
В сентябре суд признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти восемь лет.