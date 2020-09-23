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23 сентября 2020, Газета.Ruновость

Осужденному Ефремову нашли замену в спектакле «Чапаев и Пустота»

Стала известна дальнейшая судьба громкой постановки
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Вместо осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова главную роль в спектакле Павла Урсула «Чапаев и Пустота» отдали актеру Александру Устюгову. Об этом сообщает StarHit. «В Москве постановку покажут 22 октября в "Меридиане", затем труппа отправится в Екатеринбург», — говорится в сообщении. Отмечается, что этот тур для спектакля станет прощальным.

«Чапаев и Пустота» поставлен по одноименному роману Виктора Пелевина. В спектакле задействован Михаил Полицеймако.

В сентябре суд признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти восемь лет.

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