Осужденному Ефремову нашли замену в спектакле «Чапаев и Пустота»

Вместо осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова главную роль в спектакле Павла Урсула «Чапаев и Пустота» отдали актеру Александру Устюгову. Об этом сообщает StarHit. «В Москве постановку покажут 22 октября в "Меридиане", затем труппа отправится в Екатеринбург», — говорится в сообщении. Отмечается, что этот тур для спектакля станет прощальным.