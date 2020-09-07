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7 сентября 2020, Газета.Ruновость

Ефремов считает, что будет сидеть в тюрьме восемь лет

Приговор артисту огласят 8 сентября
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8
фотографий
8
фотографий

Актер Михаил Ефремов предположил, каким будет приговор суда по делу о смертельном ДТП с его участием. Об этом сообщает НТВ. В беседе с адвокатом Эльманом Пашаевым артист выразил мнение, что ему дадут восемь лет заключения.

Пашаев, в свою очередь, уверен, что приговор будет более мягким — пять или шесть лет колонии.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы в начале июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ефремов свою вину признал, приговор ему вынесут 8 сентября.

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