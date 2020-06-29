Адвокат рассказал о занятиях Ефремова под домашним арестом

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Адвокат Эльман Пашаев рассказал о том, чем занимается актер Михаил Ефремов, пока находится под домашним арестом, сообщает РЕН ТВ. По его словам, артист смотрит спортивные телеканалы, а также телеканал «Культура». Он отметил, что за новостями Ефремов старается не следить. Адвокат подчеркнул:

Я ему сказал, чтобы не смотрел, а то будет смотреть, с ума сойдет.

Он также отметил, что Ефремов ждет решения суда и приговора по делу о смертельном ДТП с его участием.