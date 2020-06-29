Адвокат рассказал о занятиях Ефремова под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев рассказал о том, чем занимается актер Михаил Ефремов, пока находится под домашним арестом, сообщает РЕН ТВ. По его словам, артист смотрит спортивные телеканалы, а также телеканал «Культура». Он отметил, что за новостями Ефремов старается не следить. Адвокат подчеркнул:
Я ему сказал, чтобы не смотрел, а то будет смотреть, с ума сойдет.
Он также отметил, что Ефремов ждет решения суда и приговора по делу о смертельном ДТП с его участием.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы в начале июня. В результате аварии пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. Мужчина затем скончался в больнице. Ефремов находится под домашним арестом.