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17 августа 2020, Кино Mail.ruновость

СМИ: актерская школа Александра Петрова закрылась, не открывшись

Работу над запуском образовательного учреждения артист анонсировал в 2019 году
Александр Петров | Источник: Legion-Media.ru

Актерская школа Александра Петрова, плотную работу над запуском которой артист анонсировал летом 2019 года, так и не открыла свои двери для студентов и оказалась вычеркнута из Единого государственного реестра юридических лиц. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, сотрудники налоговой службы якобы решили провести проверку организации, но не нашли ее по адресу регистрации. Возможно, актер не смог найти времени на новый бизнес в плотном рабочем графике.

Александр Петров является одним из самых востребованных российских актеров. На его счету — роли в фильмах и сериалах «Текст», «Полицейский с Рублевки», «Притяжение», «Герой», «Гоголь. Начало», «Лед», «Звоните ДиКаприо!», «Т-34». На осень 2020 года запланирована премьера ленты «Стрельцов» с участием актера. Выход картины ранее перенесли из-за пандемии коронавируса.

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