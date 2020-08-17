СМИ: актерская школа Александра Петрова закрылась, не открывшись

Актерская школа Александра Петрова, плотную работу над запуском которой артист анонсировал летом 2019 года, так и не открыла свои двери для студентов и оказалась вычеркнута из Единого государственного реестра юридических лиц. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.