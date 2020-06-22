Выход нового фильма с Петровым перенесли из-за пандемии

Фильм «Стрельцов» должен был выйти 16 апреля, связано это было с чемпионатом Европы, проходящим в том числе в Петербурге. К сожалению, все сорвалось. Сейчас ждем, когда вернутся зрители и будут рваться в кинотеатры. Было запланировано очень много мероприятий со сборной страны по футболу. Сейчас решаем, в какое время нам лучше выпустить фильм.

Он также отметил, что создатели фильма не боятся конкуренции с другими картинами после полного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса , и не хотят долго томить зрителя ожиданием.

Эдуард Стрельцов — знаменитый советский футболист, нападающий сборной СССР и московского «Торпедо». В 17 лет он дебютировал в сборной, а в 19 стал олимпийским чемпионом. Когда Стрельцову было 20, его обвинили в изнасиловании девушки и приговорили к тюремному заключению сроком на 12 лет. Он вышел на свободу досрочно и до 1970 года продолжал играть за «Торпедо», но уже не блистал так, как прежде. Спортсмен скончался в 1990 году от рака легких.