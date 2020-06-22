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22 июня 2020, ТАССновость

Выход нового фильма с Петровым перенесли из-за пандемии

В ближайшее время зрители не увидят ленту Ильи Учителя «Стрельцов»
Александр Петров в фильме «Стрельцов»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Выход в прокат фильма режиссера Ильи Учителя «Стрельцов» о жизни советского футболиста Эдуарда Стрельцова перенесли вслед за чемпионатом Европы по футболу. Об этом сообщил ТАСС руководитель студии «Рок», продюсер картины и отец режиссера фильма Алексей Учитель:

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Фильм «Стрельцов» должен был выйти 16 апреля, связано это было с чемпионатом Европы, проходящим в том числе в Петербурге. К сожалению, все сорвалось. Сейчас ждем, когда вернутся зрители и будут рваться в кинотеатры. Было запланировано очень много мероприятий со сборной страны по футболу. Сейчас решаем, в какое время нам лучше выпустить фильм.
Алексей Учитель

Он также отметил, что создатели фильма не боятся конкуренции с другими картинами после полного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, и не хотят долго томить зрителя ожиданием.

Ранее Алексей Учитель в беседе с ТАСС отмечал, что спортивная драма «Стрельцов» была основным проектом, на прокат которого рассчитывала компания в 2020 году. Главную роль в картине исполнил Александр Петров. Также в фильме сыграли Александр Яценко, Виктор Добронравов, Надежда Маркина, Ефим Петрунин, Виталий Хаев, Стася Милославская и другие. В качестве футбольных консультантов проекта выступили Александр Мостовой и футбольный менеджер Юрий Белоус.

Стрельцов
2020/Россия6+драмамелодрамабиографияспорт

Эдуард Стрельцов — знаменитый советский футболист, нападающий сборной СССР и московского «Торпедо». В 17 лет он дебютировал в сборной, а в 19 стал олимпийским чемпионом. Когда Стрельцову было 20, его обвинили в изнасиловании девушки и приговорили к тюремному заключению сроком на 12 лет. Он вышел на свободу досрочно и до 1970 года продолжал играть за «Торпедо», но уже не блистал так, как прежде. Спортсмен скончался в 1990 году от рака легких.

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