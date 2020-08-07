От Пуговки до Полежайкина: звезды «Папиных дочек» тогда и сейчас

Маша Васнецова — Мирослава Карпович
Во времена «Папиных дочек» Мирослава Карпович активно снималась в музыкальных клипах, работала моделью, играла в театре и даже участвовала в соревнованиях по парным танцам. Но вместе с рейтингами сериала пошла на спад и карьера актрисы. Карпович сыграла в нескольких короткометражках и сомнительных лентах вроде «Корпоратива», так и оставшись актрисой одной роли. Сейчас Мирослава играет в «Театриуме на Серпуховке» и озвучивает главную героиню Аленку в сериале «Сказочный патруль». Чаще, чем на экране, ее имя можно встретить в светской хронике: Карпович приписывают роман с Павлом Прилучным, который еще не отряхнулся от скандального расставания с Агатой Муцениеце.
Даша Васнецова — Анастасия Сиваева
Поклонники «Папиных дочек» до сих пор не могут «развидеть» в Анастасии Сиваевой депрессивную девочку-гота, которая вышла замуж за «Веника» и стала матерью в 19 лет. В попытке выйти из образа Даши Васнецовой актриса снялась в двухсерийной спортивной драме про женский хоккей «Белые медведицы», но едва ли это помогло: проект пролежал на полке пять лет и вышел в эфир только 15 июня 2020 года в ночное время. В последнее время Анастасия напоминает о себе только в инстаграме, где время от времени выкладывает фотографии из путешествий — без подписей и подробностей.
Женя Васнецова — Дарья Мельникова
Дарья Мельникова вовремя позаботилась о своем будущем после «Папиных дочек». На закате сериала, в 2012 году, актриса сыграла трудного подростка в драме Рената Давлетьярова «Стальная бабочка», чем привлекла внимание критиков и закрепила любовь зрителей. И хоть она крепко застряла в образе пацанки-бунтарки, ее жизнь после «Дочек» явно удалась: Дарья снялась в сериале «Гетеры майора Соколова», комедии «Однажды» и других проектах, присоединилась к труппе Театра им. М.Н. Ермоловой, вышла замуж за Артура Смольянинова, родила двоих сыновей, завела блог об осознанном родительстве и выпустила линию одежды для мам. Впереди у актрисы — второй сезон «Крепкой брони» и выход белорусского триллера про Чернобыль «Запретная зона».
Галина Сергеевна Васнецова — Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова стала звездой еще до выхода «Папиных дочек», но именно образ вундеркинда Галины Сергеевны принес ей всенародную любовь, которая не угасает до сих пор. Лиза направляет ее во благо: усердно занимается благотворительностью и помогает фондам «лицом». Арзамасова по-прежнему снимается в кино, хотя и не в самых хитовых проектах и не всегда в главных ролях. Она сама написала и поставила автобиографический моноспектакль «ЧП» («Через постель»), активно ведет свой инстаграм и общается с подписчиками. Ее доброта, сдержанность и вежливость стойко противостоят нападкам завистников и хейтеров, которых возмутил недавний роман 25-летней актрисы с 46-летним фигуристом Ильей Авербухом. Отвечая им, Арзамасова напоминает: «Вы чего? Ребята? Я — все та же Лиза».
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Полина «Пуговка» Васнецова — Екатерина Старшова
Младшенькая из «дочек», Екатерина Старшова прошла пробы на роль Пуговки случайно, в перерыве между тренировками по фигурному катанию. Отыграв в сериале последний дубль, она распрощалась не только с коллегами, но и с актерской профессией, так как слава слишком давила и негативно влияла на жизнь девочки. В 2016 году 15-летняя Старшова приняла участие в шоу «Танцы со звездами» и больше на экранах не появлялась. Она не общается с экранными сестрами, а в интервью открещивается от образа Полины Васнецовой, хотя в собственном инстаграме идентифицирует себя как «Та самая "Пуговка" из "Папиных дочек"». В 2019 году Екатерина поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины и возвращаться в кино, похоже, не собирается.
Вениамин «Веник» Васильев — Филипп Бледный
Филипп Бледный сыграл в «Папиных дочках» интеллектуала Вениамина Васильева по прозвищу «Веник», который превратил мрачного подростка Дашу в жизнерадостную молодую мать. Участие в сериале принесло Филиппу народную славу, но жизнь и карьеру практически не изменило – он и после «Дочек» продолжает дублировать зарубежные ленты (например, его голосом говорит персонаж Сэма Клафлина в «Голодных играх»), играть в театре и сниматься в сериалах. Современный телезритель хорошо знает Бледного по ролям официанта Никиты Дягилева в телехите «Кухня» и массажиста Фила в «Фитнесе», а в будущем мы увидим его в романтической комедии «Джигалоу» и в ностальгической драме «СССР».
Илья Полежайкин — Михаил Казаков
Михаил Казаков провел детство буквально на съемочной площадке (виной тому не только легендарный сериал СТС, но и, например, «Ералаш»), однако в то время, когда его ровесники, коллеги по «Папиным дочкам», поступали в театральные институты, сам он предпочел Московскую финансово-юридическую академию. После закрытия сериала Михаил занялся бизнесом в родной Твери, а также, как любят писать в СМИ, «резко похудел». Актер-бизнесмен уверяет, что смог это сделать благодаря тому, что очень много двигался. По иронии судьбы, именно неуемная активность довела 32-летнего Казакова до больничной койки: в июле 2020 года он снимал окрестные пейзажи, упал с крыши пятиэтажного дома и получил множество переломов, из-за которых оказался прикован к постели на несколько месяцев. Надеемся, Михаилу удастся восстановиться столь же быстро и успешно, как в свое время получилось избавиться от пышных форм Ильи Полежайкина.
Женя Захаров — Александр Горчилин
Один из самых модных молодых актеров современности Александр Горчилин сыграл в «Папиных дочках» интеллигентного мальчика Женю Захарова, который встречался с хулиганкой Женей Васнецовой. В разгар съемок в сериале Горчилин поступил на курс Кирилла Серебренникова в Школу-студию МХАТ, что определило дальнейший ход его карьеры: теперь без него не обходится ни один резонансный фильм или спектакль. «Да и да» Германики, «Ученик» и «Лето» Серебренникова... В 2018 году Горчилин сам занял режиссерское кресло и снял нашумевшую «Кислоту». Впереди у кумира поколения Z мелодрама «Кто-нибудь видел мою девчонку?», уже попавшая в основной конкурс «Кинотавра 2020», а также сериал Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой «Псих».
Сергей Алексеевич Васнецов — Андрей Леонов
Не привыкший к напряженным ежедневным съемкам, «папа» многодетного семейства Андрей Леонов покинул «Дочек» через год после премьеры. Еще через два, правда, вернулся, — все-таки более успешного проекта в его карьере не было ни до, ни после. Спустя семь лет, когда больше нет бесконечных смен и навязчивых поклонников, «главный Папа страны» продолжает играть в театре и кино, но в комфортном для себя темпе: его можно увидеть в спектаклях «Ленкома» и в эпизодах таких фильмов и сериалов, как «Людмила Гурченко», «Василиса», «Зорге» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». В списке будущих проектов Леонова — костюмная детективная драма «Безсоновъ».
Людмила Сергеевна Васнецова — Нонна Гришаева
Звездой Нонну Гришаеву сделали фильмы «Квартета И» и шоу пародий «Большая разница», но роль ветреной многодетной матери Людмилы Васнецовой эту славу только закрепила. Мчась на волне популярности сериала, Гришаева активно играла в театре и кино, вела телешоу, выпустила сольный альбом и даже написала книгу — «Советы дочкам. Папиным и маминым», где рассказала девочкам-подросткам о трудностях и радостях полового созревания. После «Дочек» Нонна слегка сбавила темп и сосредоточилась на менее медийных активностях – руководстве Московским областным театром юного зрителя и преподавании в ГИТИСе. А на ТВ если и заглядывает, то скорее в качестве гостьи, чем участницы или ведущей. Что касается кино, то в ближайшем будущем мы увидим Гришаеву в мелодраме «Скрытые мотивы» и комедии «Спасите Колю!».