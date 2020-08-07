От Пуговки до Полежайкина: звезды «Папиных дочек» тогда и сейчас

Михаил Казаков провел детство буквально на съемочной площадке (виной тому не только легендарный сериал СТС, но и, например, «Ералаш»), однако в то время, когда его ровесники, коллеги по «Папиным дочкам», поступали в театральные институты, сам он предпочел Московскую финансово-юридическую академию. После закрытия сериала Михаил занялся бизнесом в родной Твери, а также, как любят писать в СМИ, «резко похудел». Актер-бизнесмен уверяет, что смог это сделать благодаря тому, что очень много двигался. По иронии судьбы, именно неуемная активность довела 32-летнего Казакова до больничной койки: в июле 2020 года он снимал окрестные пейзажи, упал с крыши пятиэтажного дома и получил множество переломов, из-за которых оказался прикован к постели на несколько месяцев. Надеемся, Михаилу удастся восстановиться столь же быстро и успешно, как в свое время получилось избавиться от пышных форм Ильи Полежайкина.