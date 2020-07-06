Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу

Михаил Казаков, известный зрителям по роли двоечника Полежайкина в сериале «Папины дочки», попал в больницу. Актер поделился в инстаграме фотографиями перебинтованных ног, подвешенных на специальной конструкции над больничной койкой.
Казаков подписал снимки:
Добро пожаловать в мой новый мир.
При каких обстоятельствах актер получил травмы, он не сообщил. Михаил Казаков известен ролями в сериалах и телешоу «Ералаш», «Папины дочки» и «Шесть кадров».
Сериал «Папины дочки» выходил на канале СТС с 2007 по 2012 год. Помимо Казакова, ключевые роли в нем сыграли Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова, Нонна Гришаева, Лиза Арзамасова.