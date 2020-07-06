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6 июля 2020, Газета.Ruновость

Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу

Михаил Казаков рассказал о своей госпитализации
Лиза Арзамасова и Михаил Казаков в сериале «Папины дочки»

Михаил Казаков, известный зрителям по роли двоечника Полежайкина в сериале «Папины дочки», попал в больницу. Актер поделился в инстаграме фотографиями перебинтованных ног, подвешенных на специальной конструкции над больничной койкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Казаков подписал снимки:

Добро пожаловать в мой новый мир.

При каких обстоятельствах актер получил травмы, он не сообщил. Михаил Казаков известен ролями в сериалах и телешоу «Ералаш», «Папины дочки» и «Шесть кадров».

Сериал «Папины дочки» выходил на канале СТС с 2007 по 2012 год. Помимо Казакова, ключевые роли в нем сыграли Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова, Нонна Гришаева, Лиза Арзамасова.

Лиза Арзамасова: «"Папины дочки" остались в детстве»
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