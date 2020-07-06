Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу

Михаил Казаков, известный зрителям по роли двоечника Полежайкина в сериале « Папины дочки », попал в больницу. Актер поделился в инстаграме фотографиями перебинтованных ног, подвешенных на специальной конструкции над больничной койкой.

При каких обстоятельствах актер получил травмы, он не сообщил. Михаил Казаков известен ролями в сериалах и телешоу «Ералаш», «Папины дочки» и «Шесть кадров».