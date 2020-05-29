Звезды «Папиных дочек» воссоединились через 7 лет после съемок

Раза два или три заканчивали сезон и не знали точно, будет ли следующий. Почему сериал так резко оборвался, когда не поставлена финальная точка? Это уже продюсерские истории, в которые мы не посвящены. Может быть, не было бюджета на продолжение или что-то другое.