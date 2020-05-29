Звезды «Папиных дочек» воссоединились через 7 лет после съемок

Исполнительницы главных ролей в ситкоме «Папины дочки» — Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна) и Дарья Мельникова (Женя) — провели прямой эфир в инстаграме, во время которого рассказали о причинах прекращения съемок сериала. Актрисы также высказались по поводу продолжения истории семьи Васнецовых. Арзамасова отметила:
Раза два или три заканчивали сезон и не знали точно, будет ли следующий. Почему сериал так резко оборвался, когда не поставлена финальная точка? Это уже продюсерские истории, в которые мы не посвящены. Может быть, не было бюджета на продолжение или что-то другое.
Мельникова, в свою очередь, считает окончание сериала вполне ожидаемым, так как основная сюжетная линия исчерпала себя. «Я помню, как мы снимали последние серии на даче. Там уже были и мама, и куча парней [у героинь], семьи внутри семьи. Уже понятно было, что история становится совершенно другой», — пояснила актриса.
Звезды отметили, что готовы снова сниматься в ситкоме, если речь зайдет о его продолжении, и намекнули, что этот вопрос недавно поднимался. Мельникова подчеркнула:
Я бы пошла в эту историю. У нас за это время случился внутренний рост, произошел рост в индустрии, произошли интересные события в принципе в кинематографе, в сериальном мире. Это было бы интересно.
Напомним, ситком «Папины дочки» шел с 2007 по 2013 год. Главные роли в сериале, помимо Арзамасовой и Мельниковой, исполняли Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова и Нонна Гришаева.