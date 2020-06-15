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15 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Назван величайший киногерой в истории

Рейтинг составили по результатам опроса читателей журнала Empire
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Герой приключенческих фильмов и ученый Индиана Джонс в исполнении актера Харрисона Форда возглавил рейтинг главных киногероев в истории. Результаты опроса читателей опубликовал журнал Empire. Вымышленного ученого-археолога, доктора Генри Индиану Джонса-младшего, придумал в 1973 году основатель киностудии Lucasfilm Джордж Лукас. Впоследствии он спродюсировал серию полнометражных фильмов о нем при участии режиссера Стивена Спилберга.

7.9
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
1981/США6+боевикприключения
Моя оценка

Второе место читатели журнала Empire отдали прапорщику Эллен Рипли из научно-фантастической серии фильмов «Чужой». Ее образ на экране воплотила актриса Сигурни Уивер.

Всего в список вошли 50 киногероев, в том числе Марти Макфлай (Майкл Дж. Фокс) из трилогии «Назад в будущее» и Черная Вдова (Скарлетт Йоханссон) из вселенной Marvel. В рейтинг также попали Рик Блейн из «Касабланки» (Хамфри Богарт), Черная Пантера (Чедвик Боузман), Тринити (Кэрри-Энн Мосс) из «Матрицы», Сара Коннор (Линда Хэмилтон) из серии фильмов о Терминаторе, Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) из «Голодных игр», а также мультипликационная героиня Моана из одноименного фильма компании Disney.

Отметим, ранее стало известно, что Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса в пятой части франшизы.

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