Назван величайший киногерой в истории

Герой приключенческих фильмов и ученый Индиана Джонс в исполнении актера Харрисона Форда возглавил рейтинг главных киногероев в истории. Результаты опроса читателей опубликовал журнал Empire. Вымышленного ученого-археолога, доктора Генри Индиану Джонса-младшего, придумал в 1973 году основатель киностудии Lucasfilm Джордж Лукас. Впоследствии он спродюсировал серию полнометражных фильмов о нем при участии режиссера Стивена Спилберга.
Второе место читатели журнала Empire отдали прапорщику Эллен Рипли из научно-фантастической серии фильмов «Чужой». Ее образ на экране воплотила актриса Сигурни Уивер.
Всего в список вошли 50 киногероев, в том числе Марти Макфлай (Майкл Дж. Фокс) из трилогии «Назад в будущее» и Черная Вдова (Скарлетт Йоханссон) из вселенной Marvel. В рейтинг также попали Рик Блейн из «Касабланки» (Хамфри Богарт), Черная Пантера (Чедвик Боузман), Тринити (Кэрри-Энн Мосс) из «Матрицы», Сара Коннор (Линда Хэмилтон) из серии фильмов о Терминаторе, Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) из «Голодных игр», а также мультипликационная героиня Моана из одноименного фильма компании Disney.
Отметим, ранее стало известно, что Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса в пятой части франшизы.