Назван величайший киногерой в истории

Герой приключенческих фильмов и ученый Индиана Джонс в исполнении актера Харрисона Форда возглавил рейтинг главных киногероев в истории. Результаты опроса читателей опубликовал журнал Empire. Вымышленного ученого-археолога, доктора Генри Индиану Джонса-младшего, придумал в 1973 году основатель киностудии Lucasfilm Джордж Лукас. Впоследствии он спродюсировал серию полнометражных фильмов о нем при участии режиссера Стивена Спилберга.