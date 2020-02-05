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5 февраля 2020, Lenta.Ruновость

77-летний Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса

Работа над сценарием пятой части франшизы близка к завершению
Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

Актер Харрисон Форд снимется в очередном фильме об искателе приключений Индиане Джонсе. Об этом сообщает BBC.

Кинопродюсер, президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила участие 77-летнего актера в пятой картине франшизы. По ее словам, сейчас завершается работа над сценарием. Кеннеди подчеркнула, что новый кинофильм будет «продолжением, а не перезагрузкой серии».

Релиз картины, которая пока не имеет названия, назначен на 9 июля 2021 года, уточняет NME.

Первый фильм про отважного археолога и искателя приключений и сокровищ вышел в свет в 1981 году. Он назывался «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Картина обрела небывалую популярность и была номинирована на девять премий «Оскар», завоевав в итоге пять наград. На волне успеха в 1980-х годах были сняты еще две кинокартины — «Индиана Джонс и Храм Судьбы» в 1984 году и «Индиана Джонс и последний крестовый поход» в 1989 году.

Роли Харрисона Форда, ставшие культовыми

В 2000-х Стивен Спилберг, который был режиссером всех трех лент, решил возродить франшизу и в 2008 году выпустил картину «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Кроме Форда, в фильмах снимались также Шон КоннериАмриш ПуриКейт Бланшетт и другие.

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