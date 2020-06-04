Бабенко прокомментировала свое заражение COVID-19

Я считаю, что артист создает людям настроение, это его профессия. Артист служит! Поэтому для меня вопрос, участвовать или нет, не стоял. Я могла предположить, что возможно заразиться. Так оно и случилось, но нисколько не жалею, что пошла в этот замечательный проект. И как люди радовались, получая какой-то грамм радости, просто отвлекаясь всего, что происходит, от остальной тяжелой информации, которую транслировали все СМИ.