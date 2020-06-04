Бабенко прокомментировала свое заражение COVID-19

Алена Бабенко, которую в мае госпитализировали с коронавирусом, в интервью «Российской газете» рассказала, как справилась с болезнью. Актриса посоветовала тем, у кого обнаружили COVID-19, не паниковать:
Ничего страшного в этом нет. Люди болеют по-разному. Кто-то тяжелее, кто-то легче. У нас отработанная схема лечения, прекрасные врачи. Слушайтесь их, и все будет хорошо. И помогайте им хорошим настроением, потому что я столкнулась с тем, что врачи говорят, мол, люди приходят, настроенные «умирать» — вместо того, чтобы лечиться.
Также Бабенко прокомментировала свое участие в шоу «Танцы со звездами». У актрисы обнаружили вирус, когда она была героиней проекта и регулярно ездила на съемки и репетиции. Звезда ответила тем, кто осуждает знаменитостей за участие в передачах во время пандемии, заявив, что ей «все равно, война на улице или эпидемия»:
Я считаю, что артист создает людям настроение, это его профессия. Артист служит! Поэтому для меня вопрос, участвовать или нет, не стоял. Я могла предположить, что возможно заразиться. Так оно и случилось, но нисколько не жалею, что пошла в этот замечательный проект. И как люди радовались, получая какой-то грамм радости, просто отвлекаясь всего, что происходит, от остальной тяжелой информации, которую транслировали все СМИ.
Кроме того, ранее актриса, анонсируя в инстаграме премьеру сериала «Последствия» со своим участием, сообщила подписчикам, что «уже давно поправилась», и поблагодарила всех за поддержку и участие.
Алена Бабенко прославилась, снявшись в драме «Водитель для Веры». Также на счету актрисы — роли в фильмах «Карнавальная ночь 2», «Чертово колесо», «Каникулы строгого режима», «О чем еще говорят мужчины», «Экипаж».
Отметим, известно, что, кроме Бабенко, коронавирус перенесла Мария Ивакова, также снимавшаяся в «Танцах со звездами». По неподтвержденной информации, инфекцию обнаружили и у еще одной участницы проекта — актрисы Дарьи Мороз.