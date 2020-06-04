Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 фильмов
15 долгожданных фильмов, которые мы надеемся увидеть летом
20 фильмов
20 ностальгических советских фильмов про первую любовь
20 фильмов
Ромео-гангстер, Гамлет-бизнесмен: 20 экранизаций, удививших нас
10 фильмов
На стиле: 10 изысканных фильмов с блестящим актерским составом
20 фильмов
20 артхаусных фильмов, которые оставят яркое послевкусие
15 сериалов
15 зарубежных остросюжетных сериалов, которые вы не видели
10 сериалов
Лихие и громкие: сериалы, которые вернут вас в 90-е
17 сериалов
Это нереально: 17 захватывающих фантастических сериалов
7 телешоу
Размять мозги: 7 увлекательных телевикторин
10 телешоу
Выйти из карантина, не застряв в двери: 10 шоу о еде и красоте

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
4 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Бабенко прокомментировала свое заражение COVID-19

Коронавирус у актрисы, принимавшей участие в шоу «Танцы со звездами», диагностировали в мае
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Алена Бабенко, которую в мае госпитализировали с коронавирусом, в интервью «Российской газете» рассказала, как справилась с болезнью. Актриса посоветовала тем, у кого обнаружили COVID-19, не паниковать:

Ничего страшного в этом нет. Люди болеют по-разному. Кто-то тяжелее, кто-то легче. У нас отработанная схема лечения, прекрасные врачи. Слушайтесь их, и все будет хорошо. И помогайте им хорошим настроением, потому что я столкнулась с тем, что врачи говорят, мол, люди приходят, настроенные «умирать» — вместо того, чтобы лечиться.
Алена Бабенко

Также Бабенко прокомментировала свое участие в шоу «Танцы со звездами». У актрисы обнаружили вирус, когда она была героиней проекта и регулярно ездила на съемки и репетиции. Звезда ответила тем, кто осуждает знаменитостей за участие в передачах во время пандемии, заявив, что ей «все равно, война на улице или эпидемия»:

Новость
Что смотреть на карантине: советует Дарья Мороз
Я считаю, что артист создает людям настроение, это его профессия. Артист служит! Поэтому для меня вопрос, участвовать или нет, не стоял. Я могла предположить, что возможно заразиться. Так оно и случилось, но нисколько не жалею, что пошла в этот замечательный проект. И как люди радовались, получая какой-то грамм радости, просто отвлекаясь всего, что происходит, от остальной тяжелой информации, которую транслировали все СМИ.

Кроме того, ранее актриса, анонсируя в инстаграме премьеру сериала «Последствия» со своим участием, сообщила подписчикам, что «уже давно поправилась», и поблагодарила всех за поддержку и участие.

Алена Бабенко прославилась, снявшись в драме «Водитель для Веры». Также на счету актрисы — роли в фильмах «Карнавальная ночь 2», «Чертово колесо», «Каникулы строгого режима», «О чем еще говорят мужчины», «Экипаж».

Отметим, известно, что, кроме Бабенко, коронавирус перенесла Мария Ивакова, также снимавшаяся в «Танцах со звездами». По неподтвержденной информации, инфекцию обнаружили и у еще одной участницы проекта — актрисы Дарьи Мороз.

6.4
Танцы со звездами
2006/Россия12+шоу талантов
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Танцы со звездами
Алена Бабенко
Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры
Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19
У Елены Воробей обнаружен коронавирус
Звезда фильма «Москва слезам не верит» борется с COVID-19
Стало известно, как будут работать кинотеатры во время пандемии
Готовы ли вы вернуться в кинотеатры: опрос
Ефремов обвинил коронавирус в превращении артистов в дармоедов
Содержанка на карантине: готовится новый сериал о самоизоляции
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус
СМИ: Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Названы победители шоу «Танцы со звездами»
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
От Кидман до Беллуччи, от Бони до Навки: 100 фото звезд из Канн
Из-за коронавируса в США раскупили маски противника Бэтмена
Бабкина после болезни пришла на съемки шоу Галкина
В России собираются открыть шесть автокинотеатров
Режиссер «Заражения» написал три новых сценария на карантине
Максим Галкин исполнил гимн самоизоляции в образе Бэтмена
«Оскар 2021» могут перенести из-за пандемии коронавируса
Мария Горбань переболела коронавирусом
Варнава заинтриговала зрителей «Танцев со звездами»
Бабкина и Васильев вылечились и возвращаются в «Модный приговор»
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Бледанс нарушила режим самоизоляции ради съемок в шоу Малахова
Съемки в «Заражении» подготовили Мэтта Дэймона к пандемии
Ведущий «Пусть говорят» ответил на слухи об уходе на карантин
Климова и Александрова в продолжении «Мосгаза»: первые фото
Ведущий «Модного приговора» рассказал о «коронавирусных трендах»
Little Big готовы представить Россию на «Евровидении 2021»
Каннский кинофестиваль не будут проводить в 2020 году
Marvel возобновит прерванные из-за коронавируса съемки в Чехии
Участница «Танцев со звездами» Ивакова заразилась коронавирусом
Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии
У звезды сериала «Не родись красивой» обнаружили коронавирус
Бабкина впервые после госпитализации появилась на ТВ
Звезды «Мстителей» воссоединились на онлайн-церемонии
Заболевшая COVID-19 Татьяна Васильева сообщила о своем состоянии
Энистон поделилась «карантинным» ремейком заставки «Друзей»
Жанна Бадоева в своем шоу покажет Италию в период пандемии
Правила отбора фильмов на «Оскар» изменят из-за коронавируса
Кэти Перри анонсировала выпуск шоу в костюме санитайзера
Болевшему в Коммунарке ведущему «Модного приговора» нашли замену
Питт в образе ученого раскритиковал слова Трампа о коронавирусе
Поборовший COVID-19 Том Хэнкс сдает кровь для разработки вакцины
Зрители вернули Дарью Мороз в шоу «Танцы со звездами»
Юлия Снигирь высказалась о переносе «Ники»
Популярный сериал получит «коронавирусное» продолжение
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии
Звезда сериала «Ищейка» призвала зрителей оставаться дома
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Таец превращается в персонажей кино с помощью подручных средств Самое главное - иметь хорошую фантазию.
Дети
Весна в изоляции: как это было Смотрите в галерее, как семьи по всему миру переживали карантин
Леди
В сети обсуждают снимок Подольской в мини-шортах Как выглядит звезда?
Здоровье
Тесты на антитела: 10 ключевых вопросов Ликбез проекта Здоровье Mail.ru поможет разобраться в основных понятиях, связанных с тестированием на антитела к SARS-CoV-2.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь