Marvel хочет лишить Дэдпула «взрослых» шуток

Фильмы о супергерое Дэдпуле могут лишиться «взрослых» шуток после того, как Marvel сменит рейтинг кинофраншизы на 13+. Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на блогершу Грейс Рэндольф, заявившую, что в компании идет обсуждение такой возможности.