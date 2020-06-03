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3 июня 2020, Газета.Ruновость

Marvel хочет лишить Дэдпула «взрослых» шуток

Инсайдеры утверждают, что новый фильм о супергерое в США разрешат смотреть подросткам старше 13 лет
Райан Рейнольдс в роли Дэдпула

Фильмы о супергерое Дэдпуле могут лишиться «взрослых» шуток после того, как Marvel сменит рейтинг кинофраншизы на 13+. Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на блогершу Грейс Рэндольф, заявившую, что в компании идет обсуждение такой возможности.

По словам Рэндольф, фильм «Дэдпул 3» выйдет не раньше 2023 года, а до тех пор персонаж, возможно, появится в других проектах Marvel.

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Фильмы студии снимаются преимущественно для семейной аудитории — в связи с этим потенциальные картины с участием Дэдпула, возможно, будут разрешены для просмотра подросткам старше 13 лет. По мнению инсайдера, «возвращать» затем героя в ряды «взрослых» Marvel якобы не станет. Официальных комментариев от студии, однако, пока нет.

Первый «Дэдпул», который рассказал историю спецназовца, ставшего наемным убийцей и получившего суперспособности, вышел в 2016 году, режиссером выступил Тим Миллер («Терминатор: Темные судьбы»), главную роль исполнил Райан Рейнольдс.

Премьера «Дэдпула 2» состоялась в 2018-м, к Рейнольдсу на экране присоединились Брэд Питт, Джош Бролин, Зази Битц. Постановщиком выступил Дэвид Литч («Взрывная блондинка»). Ленты основаны на комиксах Роба Лайфилда и Фабиана Нициеза. Франшиза «Дэдпул» ранее перешла в собственность Disney (компания владеет также студией Marvel).

7.4
Дэдпул
2016/США, Канада18+комедиябоевикприключенияфантастика
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