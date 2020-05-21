Режиссер «Заражения» написал три новых сценария на карантине

Так много, как сейчас, я не писал с 1985 года. Стоит отметить, что я никогда не считал себя автором. Для меня это было способом попасть в киноиндустрию. Я вырос в Батон-Руже, где у меня не было никаких связей. Мне казалось, если создам что-то интересное, какой-нибудь продюсер прочитает и захочет со мной сотрудничать.