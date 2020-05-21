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21 мая 2020, РИА Новостиновость

Режиссер «Заражения» написал три новых сценария на карантине

Стивен Содерберг рассказал, чем занимается во время самоизоляции
Стивен Содерберг | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 21 мая – РИА «Новости». Режиссер и продюсер Стивен Содерберг рассказал в онлайн-шоу NightCap Live, чем занимается во время самоизоляции. Оказалось, что постановщик «Заражения», «Эрин Брокович» и других успешных фильмов написал несколько новых сценариев, сообщает Collider:

Так много, как сейчас, я не писал с 1985 года. Стоит отметить, что я никогда не считал себя автором. Для меня это было способом попасть в киноиндустрию. Я вырос в Батон-Руже, где у меня не было никаких связей. Мне казалось, если создам что-то интересное, какой-нибудь продюсер прочитает и захочет со мной сотрудничать.
Стивен Содерберг
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По словам Содерберга, когда в Нью-Йорке объявили всеобщий режим самоизоляция, он снова начал писать, «чтобы не сойти с ума». За шесть-семь недель нахождения в четырех стенах режиссер закончил три сценария, в том числе придумал вторую часть психологической драмы «Секс, ложь и видео»:

Один из сценариев я просто переписал, другой стал адаптацией романа, которым я давно планировал заняться, а третий — оригинальный. Это продолжение фильма «Секс, ложь и видео». <...> Теперь хочу снять картину.

«Секс, ложь и видео», вышедший в 1989 году, стал прорывом Содерберга в большом кино. Фильм получил три приза в Каннах, номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». В картине о мужчине, который записывает на видео исповеди женщин о сексуальной жизни, снялись Джеймс Спэйдер, Энди МакДауэлл, Питер Галлахер, Лора Сан Джакомо и другие.

6.7
Заражение
2011/США, ОАЭ12+драматриллерфантастика
Моя оценка

Отметим, что другая работа Содерберга, «Заражение», в марте стала самым популярным в мире фильмом. Дело в том, что лента, рассказывающая о неизвестном вирусе, распространившемся из Азии, во многом предсказала пандемию COVID-19.

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