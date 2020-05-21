Заказ принят: 9 поучительных киноисторий про курьеров и доставку

Главный курьер отечественного кино Иван Мирошников — несостоявшийся студент без особых стремлений, зато язвительный и остроумный, что очень раздражает интеллигентных взрослых и помогает ему не загрустить от мыслей о смутном будущем. Сегодня, как и в «застойные» восьмидесятые, эта тактика кажется вполне рабочей — так что не удивляйтесь, если вместе со своей посылкой вы получите порцию философских размышлений или окажетесь жертвой сомнительного розыгрыша.