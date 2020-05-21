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21 мая 2020, Кино Mail.ruстатья

Заказ принят: 9 поучительных киноисторий про курьеров и доставку

Кто не работал курьером, тот не жил — это подтверждают герои самых разных фильмов о доставке и доставщиках, следить за приключениями которых вам будет не менее интересно, чем за историей вашего заказа
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«Курьер»

Главный курьер отечественного кино Иван Мирошников — несостоявшийся студент без особых стремлений, зато язвительный и остроумный, что очень раздражает интеллигентных взрослых и помогает ему не загрустить от мыслей о смутном будущем. Сегодня, как и в «застойные» восьмидесятые, эта тактика кажется вполне рабочей — так что не удивляйтесь, если вместе со своей посылкой вы получите порцию философских размышлений или окажетесь жертвой сомнительного розыгрыша.

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Далее: «Извините, мы вас не застали»
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«Извините, мы вас не застали»

Все семьи по-своему несчастны, но одинаково уязвимы во времена кризисов — вот и семейство Тернеров едва сводит концы с концами, пережив 2008 год. Как всегда, единственным спасением оказывается доставка — а точнее, курьерский бизнес, которым решает заняться главный герой. Работа по 14 часов в сутки, ипотека и отчаяние — вдохновляемся британской драматургией «кухонных моек» от Кена Лоуча и утешаемся тем, что мы со своими проблемами такие не одни.

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Далее: «Ведьмина служба доставки»
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«Ведьмина служба доставки»

В идеальном мире Миядзаки не существует кризисов, войн и пандемий, там есть все только самое лучшее: море, солнце, волшебство и, конечно, экспресс-доставка. На метле. Именно ей и предстоит заняться юной ведьме Кики, чтобы познать мир (который на самом деле не так уж идеален) и хоть немного повзрослеть.

Далее: «Ланчбокс»
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«Ланчбокс»

Но давайте вернемся к реальности с ее неидеальными браками, пересоленными обедами и курьерскими службами, которые эти обеды доставляют по неверным адресам. А порой одна такая ошибка может изменить чью-то жизнь — как в этой индийской картине, герои которой обмениваются записками в контейнерах из-под ланча. Неожиданная «дружба с доставкой» оказывается чуть ли не главной радостью в их жизнях.

Далее: «Пекинский велосипед»
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«Пекинский велосипед»

Курьер на велосипеде — звучит очень романтично. Так казалось и шестнадцатилетнему герою этой китайской ленты, получившему в курьерской компании прекрасную работу и не менее прекрасный велосипед в придачу. Но каким бы романтичным, практичным и экологичным ни был этот транспорт, к сожалению, его очень легко украсть. Такая трагедия толкает парня на самые отчаянные меры.

Далее: «Срочная доставка»
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«Срочная доставка»

Надеемся, вы не забываете благодарить курьера чаевыми, ведь чтобы доставить вам очередную порцию роллов, ему, возможно, пришлось буквально рисковать своей жизнью. Особенно если он так же, как герой Джозефа Гордона-Левитта, любит гонять на единственной передаче без тормозов и отбиваться от преследований гангстеров и коррумпированных полицейских.

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Далее: «Пицца»
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«Пицца»

Всю опасность профессии познал и молодой доставщик пиццы из этого индийского хоррора, жизнь которого окрасилась в красный цвет, — и кетчуп здесь совсем ни при чем. Кровавый ужас настиг парня за порогом огромного особняка, когда он решил поискать там хозяев, совершивших заказ. Жаль, что он работал не в бесконтактной доставке.

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Далее: «Успеть за 30 минут»
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«Успеть за 30 минут»

Другому разносчику пиццы, Нику, тоже не очень повезло с заказчиками — его похитили, снабдили жилетом с бомбой и дали 10 часов на то, чтобы ограбить банк. Но нет худа без добра — в ходе ограбления, перестрелок и погонь герой разбирается с личными проблемами и вспоминает, что такое настоящая дружба.

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Далее: «Колл-центр»
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«Колл-центр»

Секс-игрушки, звонки и продажи — главное, на чем сосредоточены сотрудники колл-центра интернет-магазина для взрослых. Неудивительно, что весь замес тут начинается с телефонного звонка и одной странной посылки. Вот только жертвами назойливых голосов становятся не клиенты, а сами работники, которым придется выполнять любые указания террористов, узнавая все новые и новые тайны друг о друге.

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Далее: «Курьер»
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