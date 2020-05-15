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15 мая 2020, РИА Новостиновость

Ведущий «Пусть говорят» ответил на слухи об уходе на карантин

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на съемках шоу побывал зараженный коронавирусом
Дмитрий Борисов в шоу «Пусть говорят»

МОСКВА, 14 мая — РИА «Новости». Телеведущий Дмитрий Борисов в разговоре с РИА «Новости» опроверг слухи о закрытии программы «Пусть говорят» на карантин из-за гостя с коронавирусом.

Ранее такую новость сообщил телеграм-канал «Медиавойны». По данным источника, Дмитрия Борисова, всю остальную съемочную группу шоу, а также гостей съемок одного из выпусков якобы отправили в самоизоляцию. Причина была в человеке с коронавирусом, посетившем студию во время записи эпизода программы о разводе Лолиты. Борисов заявил:

Новость
Что смотреть на карантине: советует Сергей Светлаков
Нет... Мы продолжаем работать, все в порядке. У нас давно уже проходит тщательное тестирование всех сотрудников, мы очень внимательно относимся ко всем мерам безопасности, гостей минимальное количество приглашаем.
Дмитрий Борисов

По словам телеведущего, членов съемочной группы передачи и сотрудников канала с «каким-то подозрением на контакт с людьми, у которых подтвержден коронавирус», отправляют на карантин. В настоящее время, как добавил телеведущий, команда готовит эфир, посвященный «Евровидению».

«Пусть говорят» — ток-шоу «Первого канала», оно выходит с 2005 года, до Борисова программу вел Андрей Малахов. Герои программы — известные личности или самые обычные люди, которые делятся со зрителями и экспертами своими невыдуманными историями.

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