Зрители вернули Дарью Мороз в шоу «Танцы со звездами»

Дарья Мороз будет снова принимать участие в шоу «Танцы со звездами», из которого ранее выбыла по результатам зрительского голосования. Примечательно, что на решение вернуть актрису в проект также повлияли телезрители. В программе «Прямой эфир» Андрей Малахов устроил зрительское голосование, и 97,7% зрителей проголосовали за то, чтобы Мороз и ее партнер Святослав Герасимов вернулись в «Танцы со звездами».

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В новом выпуске «Танцев со звездами» стало также известно о том, что Екатерина Варнава получила травму. Партнер звезды Comedy Woman Денис Тагинцев рассказал:

Это случилось не в зале, не во время танца. Случайно — на ровном месте — Катя поскользнулась и упала. Хирург сказал, что с разрывом связок придется провести четыре недели в гипсе. Я молился, только бы не гипс.

Варнава отметила, что вышла на танцпол благодаря Тагинцеву, а также члену жюри шоу Николаю Цискаридзе. «Николай и Денис нашли мне врача, который занимается спортсменами и не ставит гипс, а делает так, чтобы человек вышел и станцевал», — рассказала она. В свою очередь, Цискаридзе признался, что не мог сдержать слез, наблюдая за выступлением Варнавы:

Мне тяжело говорить, и я не умею плакать. Но даже у меня потекли слезы, ведь я знаю, какая это боль. Николай Цискаридзе