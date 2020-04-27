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27 апреля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Зрители вернули Дарью Мороз в шоу «Танцы со звездами»

Актриса снова будет соревноваться за звание лучшего танцора

Дарья Мороз будет снова принимать участие в шоу «Танцы со звездами», из которого ранее выбыла по результатам зрительского голосования. Примечательно, что  на решение вернуть актрису в проект также повлияли телезрители. В программе «Прямой эфир» Андрей Малахов устроил зрительское голосование, и 97,7% зрителей проголосовали за то, чтобы Мороз и ее партнер Святослав Герасимов вернулись в «Танцы со звездами».

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В новом выпуске «Танцев со звездами» стало также известно о том, что Екатерина Варнава получила травму. Партнер звезды Comedy Woman Денис Тагинцев рассказал:

Это случилось не в зале, не во время танца. Случайно — на ровном месте — Катя поскользнулась и упала. Хирург сказал, что с разрывом связок придется провести четыре недели в гипсе. Я молился, только бы не гипс.
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Варнава отметила, что вышла на танцпол благодаря Тагинцеву, а также члену жюри шоу Николаю Цискаридзе. «Николай и Денис нашли мне врача, который занимается спортсменами и не ставит гипс, а делает так, чтобы человек вышел и станцевал», — рассказала она. В свою очередь, Цискаридзе признался, что не мог сдержать слез, наблюдая за выступлением Варнавы:

Мне тяжело говорить, и я не умею плакать. Но даже у меня потекли слезы, ведь я знаю, какая это боль.
Николай Цискаридзе

По итогам выпуска, меньше всего баллов набрали Алена Бабенко с Максимом Петровым и Петр Романов с Марией Смольниковой. В результате зрители спасли пару Бабенко.

Шоу «Танцы со звездами», в котором звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора, впервые вышло на российском телевидении в 2006 году. Это аналог британского проекта Strictly Come Dancing. В 2020-м стартовал 11 сезон телепроекта. Ранее из-за травмы шоу покинула Елена Летучая. Среди оставшихся участников — Мария Порошина, Мария Ивакова, Андрей Чернышов, Андрей Соколов, Иван Стебунов и другие.

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