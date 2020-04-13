Летучая покинула «Танцы со звездами» из-за травмы

У меня серьезная травма — перелом десятого ребра, — которая не позволяет дальше танцевать. Я думала, что это ушиб, и румбу мы танцевали с переломом на обезболивающих. <...> Мы всю неделю готовили на сегодня танец, убрали все сложные поддержки, но врач сказала, что все равно нельзя. И я вчера плакала — было так обидно, мы очень старались.