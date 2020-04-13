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13 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Летучая покинула «Танцы со звездами» из-за травмы

Звезда сломала ребро в ходе подготовки к выступлению
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фотография
31
фотография
31
фотография

Елена Летучая досрочно покинула шоу «Танцы со звездами». Причиной стала травма, полученная телеведущей на репетиции: звезда сломала ребро в ходе подготовки к первому выступлению. Елена и ее партнер Влад Квартин надеялись, что смогут продолжить участие в шоу, но в итоге экс-ведущая «Ревизорро» и «Летучего отряда» получила от врачей запрет на физические нагрузки как минимум на ближайшие две недели. Комментарий Летучей приводит сайт проекта «Танцы со звездами»:

У меня серьезная травма — перелом десятого ребра, — которая не позволяет дальше танцевать. Я думала, что это ушиб, и румбу мы танцевали с переломом на обезболивающих. <...> Мы всю неделю готовили на сегодня танец, убрали все сложные поддержки, но врач сказала, что все равно нельзя. И я вчера плакала — было так обидно, мы очень старались.
Елена Летучая

Шоу «Танцы со звездами», в котором звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора, впервые вышло на российском телевидении в 2006 году. В 2020-м стартовал 11 сезон телепроекта. Его участниками, кроме Летучей, также стали Алена Бабенко, Петр Романов, Екатерина Варнава и другие. Ведущий — Андрей Малахов.

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