Летучая покинула «Танцы со звездами» из-за травмы

Елена Летучая досрочно покинула шоу «Танцы со звездами». Причиной стала травма, полученная телеведущей на репетиции: звезда сломала ребро в ходе подготовки к первому выступлению. Елена и ее партнер Влад Квартин надеялись, что смогут продолжить участие в шоу, но в итоге экс-ведущая «Ревизорро» и «Летучего отряда» получила от врачей запрет на физические нагрузки как минимум на ближайшие две недели. Комментарий Летучей приводит сайт проекта «Танцы со звездами»:
У меня серьезная травма — перелом десятого ребра, — которая не позволяет дальше танцевать. Я думала, что это ушиб, и румбу мы танцевали с переломом на обезболивающих. <...> Мы всю неделю готовили на сегодня танец, убрали все сложные поддержки, но врач сказала, что все равно нельзя. И я вчера плакала — было так обидно, мы очень старались.
Шоу «Танцы со звездами», в котором звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора, впервые вышло на российском телевидении в 2006 году. В 2020-м стартовал 11 сезон телепроекта. Его участниками, кроме Летучей, также стали Алена Бабенко, Петр Романов, Екатерина Варнава и другие. Ведущий — Андрей Малахов.