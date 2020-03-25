Варнава, Ивакова, Порошина в «Танцах со звездами»: первые фото

Телеканал «Россия 1» готовит к показу 11-й сезон талант-шоу «Танцы со звездами», в котором за звание лучшего танцора соревнуются самые яркие деятели кино, театра, телевидения и шоу-бизнеса. Участниками нового сезона, который выйдет на экраны после четырехлетнего перерыва, станут Мария Порошина, Екатерина Варнава, Андрей Соколов, Мария Ивакова, Алена Бабенко, Елена Летучая, Андрей Чернышов, Иван Стебунов, Артем Ткаченко, Петр Романов. Партнерами звезд выступят профессиональные танцоры: Евгений Папунаишвили, Инна Свечникова, Денис Тагинцев и Екатерина Осипова.
В проекте также будут задействованы телеведущая Дарья Златопольская, артист балета Николай Цискаридзе, актер, режиссер и хореограф Егор Дружинин и участник проекта «Танцы» Игорь Рудник, однако их роли в шоу не уточняются.
Новый сезон телешоу стартует на телеканале «Россия 1» 5 апреля в 18.00.