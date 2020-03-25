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25 марта 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Варнава, Ивакова, Порошина в «Танцах со звездами»: первые фото

Шоу возвращается на экраны после четырехлетнего перерыва
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Телеканал «Россия 1» готовит к показу 11-й сезон талант-шоу «Танцы со звездами», в котором за звание лучшего танцора соревнуются самые яркие деятели кино, театра, телевидения и шоу-бизнеса. Участниками нового сезона, который выйдет на экраны после четырехлетнего перерыва, станут Мария Порошина, Екатерина Варнава, Андрей Соколов, Мария Ивакова, Алена Бабенко, Елена Летучая, Андрей Чернышов, Иван Стебунов, Артем Ткаченко, Петр Романов. Партнерами звезд выступят профессиональные танцоры: Евгений Папунаишвили, Инна Свечникова, Денис Тагинцев и Екатерина Осипова.

В проекте также будут задействованы телеведущая Дарья Златопольская, артист балета Николай Цискаридзе, актер, режиссер и хореограф Егор Дружинин и участник проекта «Танцы» Игорь Рудник, однако их роли в шоу не уточняются.

«Танцы со звездами» — это аналог британского проекта Strictly Come Dancing. Российская версия стартовала в 2006 году.

Новый сезон телешоу стартует на телеканале «Россия 1» 5 апреля в 18.00.

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