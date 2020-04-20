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20 апреля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Дарья Мороз покинула «Танцы со звездами»

Актриса и ее партнер набрали наименьшее количество баллов в результате зрительского голосования
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фотографий
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В новом выпуске шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия 1» Дарья Мороз предстала в образе королевы Марии-Антуанетты. Со своим партнером Святославом Герасимовым актриса исполнила вальс. Хотя отзывы жюри были теплыми, по итогам голосования телезрителей пара оказалась в самом низу таблицы и выбыла из конкурса.

Ведущий шоу Андрей Малахов не согласился со зрителями:

Я считаю, что это вселенская несправедливость. Знаю, что для Даши это был очень важный проект, чтобы показать себя с другой стороны. Она хотела, чтобы все посмотрели на нее не как на продюсера, режиссера или актрису, а как на классную, красивую, свободную девушку.
Андрей Малахов

Члены жюри тоже поддержали пару. Егор Дружинин призвал Мороз «не опускать руки» и добавил, что считает зрительское решение «неоправданным». Николай Цискаридзе признался, что он ее давний поклонник. «Если вам понадобится просто потанцевать, зовите, я с удовольствием составлю вам компанию», — заявил танцовщик.

Шоу «Танцы со звездами», в котором звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора, впервые вышло на российском телевидении в 2006 году. В 2020-м стартовал 11 сезон телепроекта. Недавно из-за травмы шоу покинула Елена Летучая. Среди оставшихся участников — Алена Бабенко, Петр Романов, Екатерина Варнава, Андрей Чернышов и другие.

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