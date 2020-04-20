Дарья Мороз покинула «Танцы со звездами»

Я считаю, что это вселенская несправедливость. Знаю, что для Даши это был очень важный проект, чтобы показать себя с другой стороны. Она хотела, чтобы все посмотрели на нее не как на продюсера, режиссера или актрису, а как на классную, красивую, свободную девушку.