Вин Дизель рассказал об «альфа-Груте» в новом фильме про Тора

Актер сообщил:

Это будет очень интересно. Никто даже не знал об этом. Может, я не должен был ничего говорить.

Говоря о своем персонаже, Вин Дизель сообщил, что он будет «альфа-Грутом». Что именно это значит, звезда «Форсажа» не объяснил.

Ранее Тайка Вайтити рассказывал, что его проект станет еще более «сумасшедшим» и «бомбическим». «Только в таком случае мне интересно над ним работать», — пояснил он.