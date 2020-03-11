Вин Дизель рассказал об «альфа-Груте» в новом фильме про Тора

МОСКВА, 11 мар — РИА «Новости». Американский актер Вин Дизель в интервью изданию Comicbook раскрыл подробности супергеройского блокбастера Marvel «Тор: Любовь и гром». Так, он сообщил, что в фильме Тайки Вайтити появятся персонажи из «Стражей галактики» (в картине Джеймса Ганна Дизель озвучивает Грута, деревоподобного инопланетянина), с которыми герой Криса Хемсворта подружился в «Мстителях: Финал».
Актер сообщил:
Это будет очень интересно. Никто даже не знал об этом. Может, я не должен был ничего говорить.
Говоря о своем персонаже, Вин Дизель сообщил, что он будет «альфа-Грутом». Что именно это значит, звезда «Форсажа» не объяснил.
Ранее Тайка Вайтити рассказывал, что его проект станет еще более «сумасшедшим» и «бомбическим». «Только в таком случае мне интересно над ним работать», — пояснил он.
Ожидается, что «Тор: Любовь и гром» выйдет в ноябре 2021 года. Фильм — продолжение истории о громовержце Торе, в котором возвращается героиня Натали Портман Джейн Фостер. Ей предстоит стать вторым Тором и войти в состав Мстителей.