Суровые парни: 11 «горячих» скандинавских актеров

Самые зоркие дамы заметили датчанина Николая Костера-Вальдау еще в «Царстве небесном» Ридли Скотта, где он играл деревенского шерифа. До первого сезона «Игры престолов» оставалось шесть лет, после чего притягательность Николая для женского пола начала расти в геометрической прогрессии год от года, к финальным сериям «Игры» достигнув пика. В развратника Джейме Ланнистера, готового из-за страсти к родной сестре убить и ребенка, и котенка, влюбились даже те, кто никогда не смотрел сериал. Насильник, убийца и прелюбодей на экране, Николай в реальной жизни, как водится, оказался примерным семьянином. Более 20 лет он женат на гренландской актрисе Нукаке Мотцефельдт, вместе они воспитывают двух дочерей.
Еще фильмы с Николаем Костером-Вальдау: «Домино», «Выстрел в пустоту», «Другая женщина», «Охотники за головами»
Датчанин Клас Банг, которому в этом году стукнет 53 года, давно известен на родине как талантливый актер и привлекательный мужчина. Но в январе 2020-го о нем узнал и весь мир. Дело в том, что именно он исполнил заглавную роль в новом мини-сериале от создателей «Шерлока» — «Дракуле». А незадолго до этого Клас мощно выступил в заключительном сезоне американского сериала «Любовники», сыграв ни много ни мало голливудскую звезду, в которую влюбляется главная героиня. Вскоре влюбились в него и телезрительницы всей планеты, ведь кровососущий граф, как известно, до сих пор будоражит девичьи умы.
Шведский красавчик Александр Скарсгард прославился на заре 2010-х, когда весь мир сходил с ума по вампирам. Сериалы и фильмы про упырей и вурдалаков заполонили эфир, а Скарсгард сыграл вампира Эрика Нортмана в «Настоящей крови». Помимо насилия и крови, там было много секса, в основном с участием обнаженного Александра! Потом Скарсгард насильничал в сериале «Большая маленькая ложь», а теперь сыграл сбрендившего мужа Кирстен Данст в черной комедии «Становясь богом в Центральной Флориде». Самое удивительное, что, несмотря на нелепую прическу и полную отмороженность персонажа, актеру удалось не растерять свой сексапил!
Билл Скарсгард — младший братец Александра и еще один сын плодовитого Стеллана Скарсгарда, который, помимо этих двоих, подарил миру еще пятерых (!) скандинавов-красавчиков. 29-летний Билл в семействе Скарсгардов отвечает за инфернальность. В «Оно», новой экранизации романа Стивена Кинга, он сыграл клоуна Пеннивайза, доведя его жуткость до абсолюта. А в сериале «Касл-Рок», где действие происходит в городишке, выдуманном тем же Кингом, миловидный Билл и вовсе играет дьявола. А тот, как известно, главный соблазнитель и ловелас.
Есть на ТВ такой заповедник для поклонниц скандинавских саг и северной мифологии — сериал Майкла Херста «Викинги». Брутальные волосатые мужчины в нем постоянно мочат друг друга. А в четвертом сезоне в «Викингах» появился юный датский красавчик Алекс Хег Андерсен. После этого оторваться от «Викингов» стало решительно невозможно. Тем более Алекс играет Ивара Бескостного — кровожадного берсерка, жестокого воина и поклонника Одина, который в шестом сезоне схлестнулся с самим князем Олегом в исполнении Данилы Козловского! В общем, идеальный образ для запретных фантазий.
Швед Юэль Киннаман — звезда хитового сериала «Убийство», а вернее — его американской версии, в которой он сыграл мрачного напарника главной героини-следователя. Видимо, для родной Скандинавии актер оказался недостаточно помятым, а вот Голливуду и остальному миру пришелся в самый раз. Ведь после «Убийства» роли на него посыпались как из рога изобилия. Если забыли, то это Юэль сыграл главного противника Кевина Спейси на президентских выборах в пятом сезоне «Карточного домика», он же — Робокоп в современном ремейке культового боевика 1990-х. А вскоре Киннамана можно будет увидеть во второй части «Отряда самоубийц».
Еще один датчанин из «Игры престолов», при виде которого у девчонок мутнеет сознание от переизбытка чувств. Пилу Асбек сыграл Эйрона Грейджоя, мужчину с бешеным взглядом и непомерно раздутым эго, которое надо постоянно подогревать: убийствами, развратом, разгулом. Как известно, благородных принцев на белых конях женщины ждут только в сказках. А в суровой реальности каждая из нас хотя бы раз влюблялась вот в такого брутального мужика, животное начало в котором полностью подмяло под себя человеческое. Помимо «Игры», Пилу дважды снимался со Скарлетт Йоханссон — в «Люси» и в «Призраке в доспехах», а также сыграл Понтия Пилата в ремейке знаменитого фильма «Бен Гур», снятом нашим родным Тимуром Бекмамбетовым.
И еще один горячий скандинав, которого нам подарила «Игра престолов». На этот раз норвежец! Special edition для поклонниц волосатых великанов. Кристофер Хивью сыграл рыжего Тормунда, предводителя отряда одичалых, в который попал Джон Сноу. В какой-то мере Хивью с четвертого сезона заменил нам богатырского Джейсона Момоа, жестоко убитого создателями сериала в первом. Сейчас Кристофера можно увидеть в норвежском сериале «Близнец»: он играет мужчину, который притворяется своим братом, убитым собственной женой (сразу понятно, что сериал придумали скандинавы!).
В рунете швед Ола Рапас больше известен как бывший муж Нуми Рапас. С одной стороны, это приятно, все-таки в стране третья волна феминизма. С другой — немножко несправедливо. Ведь у Рапаса богатая кинобиография. И он красавчик. Ола много снимался в скандинавских и британских сериалах, которые зачастую намного круче раскрученных американских. Самые известные — «Фаранг» (преступник решает стать дауншифтером в Таиланде) и «Сектор Зеро. Полиция будущего» (полицейский-идеалист противостоит могущественным корпорациям будущего).
Редакция просто не может обойти вниманием старую скандинавскую гвардию. Тем более, 54-летний Мадс Миккельсен до сих пор даст фору любому симпатичному юнцу! Идеальный злодей, который остается hot, даже когда ест человечину («Ганнибал»), продает наркотики детям («Дилер»), финансирует террористов («Казино Рояль») или основывает секту («Доктор Стрэндж»). Последняя громкая работа Миккельсена — персонаж в видеоигре Death Stranding, созданной Хидео Кодзимой, больше известным как «гений». Ну то есть старичок Мадс еще и самый модный в нашем списке.
Ну и напоследок, конечно же, легендарный Арагорн! Вигго Мортенсен первым ввел моду на скандинавских актеров в Голливуде. Да и вообще, один старый скандинав, как известно, лучше десяти новых! Не будем перечислять лучшие роли Вигго, многие его фильмы уже стали новой классикой, включая один из последних — «Зеленую книгу». Правда, за превосходную игру в ней Мортенсену так и не дали заслуженного «Оскара», после чего наш герой подался в режиссуру. Очевидно, немного психанув. Потому что лента носит название «Падение», а сюжет строится вокруг столкновения миров гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин — консервативный отец вынужден в силу возраста перебраться со своей фермы в Лос-Анджелес в семью сына нетрадиционной сексуальной ориентации, которую, мягко говоря, не одобряет. Разумеется, Мортенсен не стал мелочиться и отписал себе в своей картине одну из главных ролей.
Еще фильмы с Вигго Мортенсеном: «Капитан Фантастик», «Опасный метод», «Дорога», «Оправданная жестокость»