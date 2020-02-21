Суровые парни: 11 «горячих» скандинавских актеров

Ну и напоследок, конечно же, легендарный Арагорн! Вигго Мортенсен первым ввел моду на скандинавских актеров в Голливуде. Да и вообще, один старый скандинав, как известно, лучше десяти новых! Не будем перечислять лучшие роли Вигго, многие его фильмы уже стали новой классикой, включая один из последних — «Зеленую книгу». Правда, за превосходную игру в ней Мортенсену так и не дали заслуженного «Оскара», после чего наш герой подался в режиссуру. Очевидно, немного психанув. Потому что лента носит название «Падение», а сюжет строится вокруг столкновения миров гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин — консервативный отец вынужден в силу возраста перебраться со своей фермы в Лос-Анджелес в семью сына нетрадиционной сексуальной ориентации, которую, мягко говоря, не одобряет. Разумеется, Мортенсен не стал мелочиться и отписал себе в своей картине одну из главных ролей.