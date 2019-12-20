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20 декабря 2019, ИА REGNUMновость

Кэмерон «в основном» завершил съемки продолжения «Аватара»

Режиссер пообещал, что сиквел картины выйдет на экраны в срок
Кадри из фильма «Аватар»

Джеймс Кэмерон «в основном» закончил съемки второго, третьего фильма «Аватар» и первой части четвертого. Об этом режиссер рассказал Variety:

С 2013 года мы в основном занимались проектированием мира четырех новых фильмов. Мы написали все сценарии, нашли актеров и отсняли второй, третий фильмы и первую часть четвертого — с «живыми» съемками почти закончили.
Джеймс Кэмерон

Постановщик посетовал, что многие люди не понимают, работу какого уровня сложности приходится осуществлять команде проекта. Он пояснил:

Люди действительно не понимают масштаб и сложность процесса. Это похоже на создание двух с половиной больших анимационных фильмов. Производство типичного большого анимационного фильма занимает около четырех лет.

Кэмерон уточнил, что производство идет по графику, и вторая часть картины выйдет в прокат, как и планировалось, в декабре 2021 года.

Фантастический фильм «Аватар» вышел в 2009 году. Картина, действие которой развернулось в далеком будущем, получила три премии «Оскар» и два «Золотых глобуса». В продолжении задействованы Сигурни Уивер, Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и другие. Всего запланировано пять фильмов франшизы.

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