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26 мая 2024, статьяPROсмотреноОбзорыЧто посмотреть

Каннские дневники: топ-5 лучших внеконкурсных фильмов

Пятерка самых любопытных внеконкурсных лент Каннского фестиваля 2024 — в нашем видеообзоре

77-й Каннский кинофестиваль завершается, а кинокритик Егор Москвитин собирает чемоданы. Но не все фильмы еще отсмотрены! В шестом выпуске Каннских дневников от PROсмотрено — пятерка самых любопытных картин, которые не вошли в основной конкурс, но заслуживают внимания.

Здесь и сорвавший бурные овации режиссерский проект Кевина Костнера, трехчасовой старомодный вестерн «Горизонты: Часть 1», над которым он работал больше 20 лет. А еще — одна непредсказуемая индийская комедия, искуснейший гонконгский боевик и удивительный мультфильм, больше напоминающий компьютерную игру. А какой фильм Егор поставил на первое место в своем топе, узнаете из видео!

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