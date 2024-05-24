Кевин Костнер об инциденте в Каннах: «Ни черта я не плакал»

Кевин Костнер с семьей | Источник: Legion-Media.ru

Актер и режиссер Кевин Костнер заявил, что не плакал после показа на 77-м Каннском кинофестивале его фильма «Горизонты: Часть 1». Появившиеся слухи знаменитость опроверг на шоу «Джимми Киммел в прямом эфире».

«На самом деле я на секунду начал прокручивать свою жизнь назад. Я как бы вернулся к началу и задался вопросом, как вообще оказался в таком месте», — пояснил свое состояние на мероприятии 69-летний актер.

Костнер подчеркнул, что его тронули овации зрителей после фильма, но добавил: «Ни черта я не плакал. Не плакал».

20 мая сообщалось, что Костнер расплакался после показа своей первой за 11 лет режиссерской работы «Горизонты: Часть 1» в Каннах. Звезде аплодировали 10 минут. Издание People заявило, что позднее артист обратился к публике, «вытирая слезы».