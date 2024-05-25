10 вопросов звезде. Юлия Хлынина — о любимых сериалах и новой роли

Звезда «Льда 2», «Колл-Центра», «Закона каменных джунглей» и многих других фильмов и сериалов, актриса Юлия Хлынина стала героиней нашей блиц-рубрики #10вопросовзвезде и рассказала Кино Mail.ru о своем новом проекте «Первый класс», а также о том, почему зрители должны его смотреть.
А еще — вспомнила собственные любимые роли, сериал, по которому скучает, и поделилась мыслями о российском кино и темах, которых ему не хвататет.
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