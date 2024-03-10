10 вопросов звезде: отвечает Слава Копейкин, Турбо из «Слова пацана»

Славу Копейкина в одночасье прославила роль Турбо в сериальном хите 2023 года «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кино Mail.ru поймал 25-летнего актера на фестивале Original+, чтобы расспросить о его новом проекте «На автомате», любви к финикам и о том, какие сериалы он сам смотрит.
О том, какие сериалы впечатлили экспертов Original+, читайте в нашем обзоре.
Смотрите и читайте также наши другие интервью со звездами: от Дарьи Мороз и Сергея Бурунова до Павла Деревянко и Виктора Добронравова.
А если вы до сих пор находитесь под впечатлением от «Слова пацана», то для вас — выпуск шоу PROсмотрено со сценаристом сериала.