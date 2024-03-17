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17 марта 2024, статьяИнтервьюНовое имя

10 вопросов звезде. Мила Ершова — о «Неверных» и любимом сериале с самой собой

Звезда «Трудных подростков» стала героиней нашего блиц-интервью и ответила на 10 вопросов Кино Mail.ru
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Мила Ершова — молодая, но уже взошедшая звездочка российского кино и сериалов. Она отметилась ролями в «Трудных подростках» и «Плейлисте волонтера», снялась в киносказке «По щучьему велению», а теперь играет в «Неверных» — новом провокационном сериале с Оксаной Акиньшиной.

Мы подловили Милу на фестивале стриминговых платформ Original+ и задали ей наши традиционные #10вопросовзвезде.

О том, какие сериалы впечатлили экспертов Original+, читайте в нашем обзоре

Смотрите также наше блиц-интервью со звездой «Слова пацана» Славой Копейкиным.

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