Мила Ершова — молодая, но уже взошедшая звездочка российского кино и сериалов. Она отметилась ролями в «Трудных подростках» и «Плейлисте волонтера», снялась в киносказке «По щучьему велению», а теперь играет в «Неверных» — новом провокационном сериале с Оксаной Акиньшиной.