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18 мая 2024, статьяИнтервьюНовое имя

10 вопросов звезде. Константин Плотников — о «Калимбе», Мориарти, «Короле и Шуте»

Звезда панк-сказки «Король и Шут» стал героем блиц-интервью Кино Mail.ru и рассказал о своем новом проекте, вкусняшках и самом ожидаемом сериале

Константин Плотников проснулся знаменитым после премьеры сериала «Король и Шут», в котором сыграл лидера одноименной панк-группы Михаила «Горшка» Горшенева. Благодаря внешнему сходству с реальным прототипом и выразительной актерской игре Плотников обзавелся внушительной армией поклонников.

Мы подловили актера на фестивале контента стриминговых-платформ Original+, где он представлял новый проект со своим участием — психологический триллер «Калимба». Задав Константину традиционные #10вопросовзвезде, мы выяснили, что, несмотря на свалившуюся на него славу, он остался скромным парнем.

О том, какие сериалы впечатлили экспертов Original+, читайте в нашем обзоре

Смотрите также наше блиц-интервью со звездой «Слова пацана» Славой Копейкиным.

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Калимба
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