Константин Плотников проснулся знаменитым после премьеры сериала «Король и Шут», в котором сыграл лидера одноименной панк-группы Михаила «Горшка» Горшенева. Благодаря внешнему сходству с реальным прототипом и выразительной актерской игре Плотников обзавелся внушительной армией поклонников.

Мы подловили актера на фестивале контента стриминговых-платформ Original+, где он представлял новый проект со своим участием — психологический триллер «Калимба». Задав Константину традиционные #10вопросовзвезде, мы выяснили, что, несмотря на свалившуюся на него славу, он остался скромным парнем.

О том, какие сериалы впечатлили экспертов Original+, читайте в нашем обзоре.

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