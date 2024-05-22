Борисов, Эйдельштейн, Екамасова: российские звезды блистали в Каннах

Поддержать коллег приехал режиссер Александр Молочников , который несколько лет назад переехал в США. Мероприятие он посетил вместе со своей возлюбленной, актрисой и продюсером Одессой Рэй. Также гостями премьеры стали американский режиссер Абель Феррара , актер Захар Шадрин, режиссер Валерий Переверзев.

В центре сюжета фильма — девушка Анора (Майки Мэдисон) из Бруклина, которая занимается эскортом. Она знакомится с сыном российского олигарха и выходит за него замуж. Однако родители молодого человека против этого союза. Узнав об импульсивном поступке сына, они вылетают из России в Нью-Йорк, чтобы убедить его аннулировать брак.