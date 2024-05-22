Борисов, Эйдельштейн, Екамасова: российские звезды блистали в Каннах

В рамках 77-го Каннского кинофестиваля состоялся премьерный показ фильма «Анора» режиссера Шона Бэйкера, в котором главные роли исполнили российские актеры — Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Они презентовали работу вместе с постановщиком.
Поддержать коллег приехал режиссер Александр Молочников, который несколько лет назад переехал в США. Мероприятие он посетил вместе со своей возлюбленной, актрисой и продюсером Одессой Рэй. Также гостями премьеры стали американский режиссер Абель Феррара, актер Захар Шадрин, режиссер Валерий Переверзев.
В центре сюжета фильма — девушка Анора (Майки Мэдисон) из Бруклина, которая занимается эскортом. Она знакомится с сыном российского олигарха и выходит за него замуж. Однако родители молодого человека против этого союза. Узнав об импульсивном поступке сына, они вылетают из России в Нью-Йорк, чтобы убедить его аннулировать брак.
Фильм «Анора» вошел в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля.
Ранее российские знаменитости одними из первых посмотрели фильм «Лимонов: Баллада об Эдичке» режиссера Кирилла Серебренникова. Картина также участвует в конкурсной программе.
Напомним, Каннский кинофестиваль в этом году проходит с 14 по 25 мая.