От Бурковского до Собчак: звезды поддержали новый фильм Серебренникова в Каннах

В рамках 77-го Каннского кинофестиваля состоялся показ конкурсного фильма «Лимонов: Баллада об Эдичке» российского режиссера Кирилла Серебренникова. Вместе с постановщиком картину презентовали исполнители главных ролей, среди которых были Бен Уишоу, Виктория Мирошниченко, Томас Арана.
На мероприятие после двухлетнего перерыва приехала и Ксения Собчак, которая восхитилась кинолентой о жизни писателя Эдуарда Лимонова.
«Долгие-долгие аплодисменты. На мой скромный взгляд — лучший фильм Кирилла Серебренникова. Уже много минут аплодируют все. Молодой Лимонов — просто невероятная удача», — написала Собчак в личном блоге.
Также на премьере были замечены такие звезды, как Андрей Бурковский, Наталья и Мурад Османн, Александр Роднянский (признан иноагентом Минюстом РФ), Светлана Устинова, Илья Стюарт и другие.
В центре сюжета фильма «Лимонов: Баллада об Эдичке» — жизнь писателя Эдуарда Лимонова. В основу картины, которая стала первой работой Серебренникова на английском языке, легла книга французского писателя Эммануэля Каррера «Лимонов».
Напомним, Каннский кинофестиваль в этом году проходит с 14 по 25 мая.