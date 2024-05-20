От Бурковского до Собчак: звезды поддержали новый фильм Серебренникова в Каннах

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На мероприятие после двухлетнего перерыва приехала и Ксения Собчак, которая восхитилась кинолентой о жизни писателя Эдуарда Лимонова.

«Долгие-долгие аплодисменты. На мой скромный взгляд — лучший фильм Кирилла Серебренникова. Уже много минут аплодируют все. Молодой Лимонов — просто невероятная удача», — написала Собчак в личном блоге.

<div id="vk_post_-122141110_30408"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30408", -122141110, 30408, 'xwQu0i4-1uq8bvplhbQiGicdgvE'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В центре сюжета фильма «Лимонов: Баллада об Эдичке» — жизнь писателя Эдуарда Лимонова. В основу картины, которая стала первой работой Серебренникова на английском языке, легла книга французского писателя Эммануэля Каррера «Лимонов».