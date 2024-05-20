Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
20 мая 2024, фоторепортажКрасная дорожка

От Бурковского до Собчак: звезды поддержали новый фильм Серебренникова в Каннах

Российские знаменитости посетили премьеру картины «Лимонов: Баллада об Эдичке»
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В рамках 77-го Каннского кинофестиваля состоялся показ конкурсного фильма «Лимонов: Баллада об Эдичке» российского режиссера Кирилла Серебренникова. Вместе с постановщиком картину презентовали исполнители главных ролей, среди которых были Бен Уишоу, Виктория Мирошниченко, Томас Арана.

На мероприятие после двухлетнего перерыва приехала и Ксения Собчак, которая восхитилась кинолентой о жизни писателя Эдуарда Лимонова.

«Долгие-долгие аплодисменты. На мой скромный взгляд — лучший фильм Кирилла Серебренникова. Уже много минут аплодируют все. Молодой Лимонов — просто невероятная удача», — написала Собчак в личном блоге.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также на премьере были замечены такие звезды, как Андрей Бурковский, Наталья и Мурад Османн, Александр Роднянский (признан иноагентом Минюстом РФ), Светлана Устинова, Илья Стюарт и другие.

В центре сюжета фильма «Лимонов: Баллада об Эдичке» — жизнь писателя Эдуарда Лимонова. В основу картины, которая стала первой работой Серебренникова на английском языке, легла книга французского писателя Эммануэля Каррера «Лимонов».

Напомним, Каннский кинофестиваль в этом году проходит с 14 по 25 мая. 

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Наталья Османн
Наталья Османн (Захарова)
Каннские дневники: взрывные «Фуриоса» и «Мегалополис»
Бен Уишоу
Ben Whishaw
Александр Роднянский
Александр Роднянский
Френсис Форд Коппола
Фильм Френсиса Форда Копполы «Мегалополис» показали на Каннском кинофестивале
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
Светлана Устинова
Эльза Патаки и Крис Хемсворт
Жена звезды «Мстителей» появилась в Каннах с украшениями за 11 млн рублей
Лимонов: Баллада об Эдичке
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт представили «Фуриосу» в Каннах
Илья Стюарт
Илья Стюарт
Ilya Stewart
Мурад Османн
Мурад Османн
Ханде Эрчел
Звезда «Постучись в мою дверь» вышла на красную дорожку в Каннах
Виктория Мирошниченко
Виктория Мирошниченко
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Каннские дневники: все о главных фильмах фестиваля-2024
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Aleksandr Kuznetsov
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт
Аня Тейлор-Джой появилась на Каннском фестивале в рваном жакете
Анатолий Белый
Режиссер Давлетьяров резко высказался об уехавшем из России Белом
Фредерик Бель
Канны-2024: звезды и песик на красной дорожке открытия фестиваля
Дмитрий Назаров
Уехавший из России Назаров напугал поклонников внешним видом
Мэрил Стрип
Каннский кинофестиваль открылся под защитой видеокамер с искусственным интеллектом
Луи Гаррель
Луи Гаррель поддержал объявивших о забастовке киномехаников
Каннский кинофестиваль 2019
На главную награду Каннского кинофестиваля претендуют более 20 картин
Ингеборга Дапкунайте
Уехавшая из России Дапкунайте задолжала налоговой более 500 тыс. рублей
Кантемир Балагов
Уехавший из России Балагов снимет фильм на английском языке
Кирилл Сафонов с дочерью (фото: соцсети)
Покинувший Россию Кирилл Сафонов встретился с дочерью
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип получит почетную награду
Дмитрий Назаров
Актер «9 роты» высказался об уехавшем из России Назарове
Егор Кончаловский
Егор Кончаловский высказался об уехавших из России артистах
Мария Машкова
Уехавшая в США дочь Машкова сделала заявление об отце
Семен Трескунов
Уехавший из России Трескунов заявил, что гордится Буруновым
Сергей Никитин
Барды Никитины ответили на обвинения в финансировании ВСУ
Мастер и Маргарита
Уехавшие из России актеры не получат гонорары за «Мастера и Маргариту»
Сергей Никитин
Юнна Мориц захотела запретить Никитиным петь песни на свои стихи
Павел Деревянко
Павел Деревянко заступился за уехавших из России артистов
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте лишится последнего бизнеса в России
Кирилл Серебренников
Фильм Кирилла Серебренникова вошел в основной конкурс Канн. Программа
Френсис Форд Коппола
«Мегалополис» Копполы покажут в Каннах. Режиссер работал над фильмом 40 лет
Иван Ургант
Минкульт попросили запретить новый фильм с Ургантом
Во сне ты горько плакал
Поплавская возмутилась возвращением Урганта в кино
Александр Молочников
Экс-супруг Екатерины Варнавы задолжал почти полмиллиона рублей
Валентина Талызина с Лией Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы»
Звезда «Иронии судьбы» резко высказалась о признании Пугачевой иноагентом
Дмитрий Назаров и Ольга Васильева-Назарова
Покинувший Россию актер Назаров признался в тоске по родине
Артем Калайджян
Звезда «Кахи» вспомнил, как его обманула Собчак
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Суд оставил без изменений заочный арест Алексея Панина
Яна Троянова
Суд оставил Яну Троянову в статусе иноагента
Сергей Селин
Сергей Селин объяснил слова Галкина и Смольянинова о России
Семен Трескунов
Звезда «Ивановых-Ивановых» не может найти работу после эмиграции
Чулпан Хаматова
Хаматова считает, что Козловский пострадал из-за нее
Чулпан Хаматова
«Будешь работать и таксистом»: Хаматова рассказала о переезде из России
Артур Смольянинов
Актер «Современника» обвинил Смольянинова в корысти
Василий Ливанов
Василий Ливанов высказался о Чулпан Хаматовой
Никита Высоцкий
Сын Высоцкого объяснил, почему бард не уехал бы из России
Анатолий Белый
Анатолий Белый оценил свою востребованность в Израиле
Яна Троянова
Яна Троянова хочет оспорить статус иностранного агента
Дмитрий Назаров
Спектакль звезды «Кухни» Назарова отменили в Дубае
Людмила Улицкая
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой
Алексей Панин
Алексей Панин рассказал о пробах в голливудский фильм
Милош Бикович
В МИД Сербии ответили на претензии Украины в адрес Биковича
Леонид Ярмольник
Ярмольник назвал причину отъезда артистов после начала СВО
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356987
Три богатыря. Ни дня без подвига
Трейлер
Кадр из фильма «Бар “МоскваЧики”»
Бар «МоскваЧики»
Трейлер
Кадр из фильма «Мечта с подвохом»
Мечта с подвохом
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Плевако»
Плевако
Тизер
Кадр из фильма «Кукушка»
Кукушка
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Все закончится на нас»
Все закончится на нас
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Плохие парни 4»
Плохие парни до конца
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Никогда не отпускай»
Никогда не отпускай
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь