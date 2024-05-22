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22 мая 2024, статьяPROсмотреноОбзорыЧто посмотреть

Каннские дневники: Лимонов против Трампа

Егор Москвитин продолжает рассказ о самых заметных фильмах Каннской программы 2024 — в этот раз изучаем ленты, столкнувшиеся в жарком противостоянии друг с другом

Продолжаем следить за премьерами 77-го Каннского кинофестиваля вместе с кинокритиком Егором Москвитиным, который заметил любопытную особенность программы этого года. Оказывается, между многими конкурсными фильмами разворачивается настоящая дуэль.

Что общего между британской «Птицей» и французским «Диким алмазом»? Какой боди-хоррор пугает сильнее — «Вещество» с Деми Мур или «Саван» Дэвида Кроненберга? И кто побеждает в схватке байопиков про Эдуарда Лимонова и Дональда Трампа?

Скорее включайте четвертый выпуск «Каннских дневников» специально для PROсмотрено, чтобы узнать все самое интересное! А предыдущие выпуски ищите здесь.

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