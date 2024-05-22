Каннские дневники: Лимонов против Трампа

Продолжаем следить за премьерами 77-го Каннского кинофестиваля вместе с кинокритиком Егором Москвитиным, который заметил любопытную особенность программы этого года. Оказывается, между многими конкурсными фильмами разворачивается настоящая дуэль.
Что общего между британской «Птицей» и французским «Диким алмазом»? Какой боди-хоррор пугает сильнее — «Вещество» с Деми Мур или «Саван» Дэвида Кроненберга? И кто побеждает в схватке байопиков про Эдуарда Лимонова и Дональда Трампа?
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