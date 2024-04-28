Евгений Цыганов признался, что не научился зарабатывать на музыке

Евгений Цыганов | Источник: Алексей Молчановский

Актер театра и кино и музыкант Евгений Цыганов заявил, что его рок-группа «Ме4та» работает без контракта, помощи лейбла и менеджера.

«Мы честно по-братски делим заработанное, хотя зарабатывать на музыке за эти 25 лет так и не научились», — добавил Цыганов в беседе с «Коммерсантом».

Артист также заметил, что не пиарит коллектив за счет своей популярности в кино. Недавно «Ме4та» отклонили предложение выступить на одной из площадок, потому что в рекламе концерта должно было быть указано имя Евгения как звезды фильма «Мастер и Маргарита».

«Конечно, хотелось бы, чтобы в зале были скорее те, кто пришел послушать музыку и совпасть с нами в общем настроении и вибрациях, нежели те, кто пришел поглазеть на известного артиста. Но если это совпадает — почему бы и нет?» — отмечает актер.