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28 апреля 2024, новость

Евгений Цыганов признался, что не научился зарабатывать на музыке

У актера театра и кино есть своя музыкальная группа
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов | Источник: Алексей Молчановский

Актер театра и кино и музыкант Евгений Цыганов заявил, что его рок-группа «Ме4та» работает без контракта, помощи лейбла и менеджера.  

«Мы честно по-братски делим заработанное, хотя зарабатывать на музыке за эти 25 лет так и не научились», — добавил Цыганов в беседе с «Коммерсантом».

Артист также заметил, что не пиарит коллектив за счет своей популярности в кино. Недавно «Ме4та» отклонили предложение выступить на одной из площадок, потому что в рекламе концерта должно было быть указано имя Евгения как звезды фильма «Мастер и Маргарита».

«Конечно, хотелось бы, чтобы в зале были скорее те, кто пришел послушать музыку и совпасть с нами в общем настроении и вибрациях, нежели те, кто пришел поглазеть на известного артиста. Но если это совпадает — почему бы и нет?» — отмечает актер.

Музыкальную карьеру Цыганов начал еще в 90-е в метал-команде A.S., затем играл в составе групп «Гренки» и «Пока прет». В «Ме4те» выступает в качестве гитариста и вокалиста.

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