Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«Горький 53»

События разворачиваются в городе Горький (современный Нижний Новгород), где после массовой амнистии 1953 года начался разгул преступности. В это же время домой вернулся бывший фронтовик и разведчик Иван Астафьев, отсидевший семь лет в лагерях.

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В мечтах у Астафьева — новая, спокойная жизнь. Но героя подставляют и вынуждают внедриться в банду закоренелых преступников, чтобы найти болевые точки умного и жестокого главаря.

Астафьева сыграл Андрей Фролов, главного бандюгана мощными мазками изобразил Александр Балуев, а за любовные муки в сериале отвечает Екатерина Климова. Нижний Новгород в криминальной драме «Горький 53» окутан ретро-флером. Создатели с большим вниманием воссоздали атмосферу и тщательно подобрали приметы времени, от транспорта до головных уборов.

«Детективы с того света»

Два мертвых молодых человека, Чарльз Роуленд и Эдвин Пейн, приняли решение не отправляться в загробную жизнь, а остаться среди живых. Родились они в разное время (Чарльз — в 1980-х, а Эдвин — сто лет назад), а познакомились только после смерти. Теперь, словно Ватсон и Холмс, они расследуют запутанные дела. Только сфера их интересов лежит в области сверхъестественного, поэтому виновниками преступлений нередко оказываются демоны и ведьмы.

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Причудливый, с довольно дерзким юмором сериал «Детективы с того света» является спин-оффом «Песочного человека», и его события разворачиваются в той же вселенной. В основе картины лежат комиксы, созданные для DC Нилом Гейманом.

«Ректор»

Молодой и талантливый ученый Лаврик Тимошин заведует научной лабораторией и пытается найти лекарство от страха. Университетское начальство, провалив авантюру с тендером, предлагает ничего не подозревающему Лаврику стать во главе вуза. Несмотря на закравшиеся подозрения, Лаврентий соглашается и становится самым юным ректором за всю историю.

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В комедийном сериале «Ректор» Владимир Канухин вывел невероятно симпатичного героя. Его Лаврик — обаятельный гик и тревожный социофоб, который боится всего на свете, от недовольства мамы до собственных чувств. Для него новая должность станет испытанием, а также шансом повзрослеть и стать чуточку смелее.

«Вуаль»

Агенту МИ-6 по имени Имоджен (не факт, что имя настоящее) поручают особую миссию. Ей необходимо пробраться в лагерь беженцев на турецко-сирийской границе и предотвратить массовую гибель людей, установив контакт с опасной террористкой.

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По вайбу этот шпионский триллер напоминает культовый сериал «Родина», где по рискованным заданиям моталась героиня Клэр Дэйнс. В «Вуали» солирует звезда «Безумцев» и «Рассказа служанки» Элизабет Мосс, умеющая мимикрировать под любые обстоятельства. Именно это качество пригодится ее героине, когда нужно будет выдавать себя за другую.