Вышел первый полноценный трейлер нового фильма с Дженнифер Лопез

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356812&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Netflix опубликовал первый трейлер научно-фантастического триллера «Атлас» с Дженнифер Лопез в главной роли.

Сюжет фильма повествует об исследовательнице по имени Атлас Шеферд, которой предстоит объединить усилия с искусственным интеллектом, чтобы выследить беглого робота, с которым у них общее загадочное прошлое.

Режиссерское кресло занял Брэд Пейтон, известный по фильму «Рэмпейдж», а сценарий написал Арон Эли Колейт, известный своей работой над популярным сериалом «Герои».

Премьера картины запланирована на 24 мая с русскими субтитрами.