Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
24 апреля 2024, новость

Вышел первый полноценный трейлер нового фильма с Дженнифер Лопез

Премьера фильма запланирована на 24 мая
Во время загрузки произошла ошибка.

Netflix опубликовал первый трейлер научно-фантастического триллера «Атлас» с Дженнифер Лопез в главной роли.

Сюжет фильма повествует об исследовательнице по имени Атлас Шеферд, которой предстоит объединить усилия с искусственным интеллектом, чтобы выследить беглого робота, с которым у них общее загадочное прошлое.

В актерский состав вошли также Симу Лю (из фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец»), Стерлинг К. Браун (из «Американского чтива»), Марк Стронг (из «Игры в имитацию») и другие талантливые артисты.

Режиссерское кресло занял Брэд Пейтон, известный по фильму «Рэмпейдж», а сценарий написал Арон Эли Колейт, известный своей работой над популярным сериалом «Герои».

Премьера картины запланирована на 24 мая с русскими субтитрами.

До этого актриса и певица Дженнифер Лопез показала поклонникам, как изменилась ее внешность. Знаменитость опубликовала снимки в социальной сети. Лопез выложила две фотографии с разницей в 20 лет.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Симу Лю
Симу Лю
Simu Liu
Атлас
Дженнифер Лопез, фото: соцсети
54-летняя Дженнифер Лопез похвасталась фигурой в платье с глубоким декольте
Герои
Американское чтиво
Дженнифер Лопез (фото: соцсети)
Дженнифер Лопез показала откровенные фото в нижнем белье
Стерлинг К. Браун
Sterling K. Brown
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез
Jennifer Lopez
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез высмеяли за грязные джинсы
Брэд Пейтон
Brad Peyton
1 р.
Игра в имитацию
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек рассмешили фото с грустными лицами
Марк Стронг
Mark Strong
Рэмпейдж
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Лопез расплакалась, рассказывая об отношениях с Аффлеком
Шан-Чи и легенда Десяти колец
Шан-Чи и легенда Десяти колец
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Аффлек просил Лопез не афишировать их отношения в соцсетях
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез появилась на публике в платье с глубоким декольте
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек обнимались на премьере фильма
Дженнифер Лопез
54-летняя Дженнифер Лопез снялась в крошечном бикини
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез в платье с глубоким декольте восхитила публику
Рената Литвинова (фото: соцсети)
Рената Литвинова вышла в свет в Париже с Лопез и Зендаей
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез показала страстное фото в нижнем белье
Дженнифер Лопез
Папарацци засняли Дженнифер Лопез в купальнике
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопес снимется у режиссера «Сумерек»
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Лопез и Аффлек не скрывали нежных чувств на красной дорожке
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек
Дженнифер Лопез посвятила песню своему мужу Бену Аффлеку
Дженнифер Лопез
54-летняя Дженнифер Лопез в открытом наряде произвела фурор в сети
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Лопез показала свадебное фото с Аффлеком в их первую годовщину
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек
Дженнифер Лопез трогательно поздравила Бена Аффлека с днем рождения
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез устроила бесплатный концерт в караоке в Италии
Дженнифер Лопез с Беном Аффлеком и Сальмой Хайек (фото: соцсети)
Хайек показала фото с молодыми Лопез и Аффлеком в день 54-летия певицы
Дженнифер Лопез
Отмечающая 54-летие Дженнифер Лопез показала пикантное фото
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек
Лопез поддержала мужа на премьере фильма «Флэш»
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек поддержал Дженнифер Лопез на премьере боевика
Кадр из фильма «Моя пиратская свадьба»
Появился первый кадр с Дженнифер Лопез в свадебном платье на съемках
Мэтт Дэймон, Брэд Питт и Джордж Клуни в фильме «Тринадцать друзей Оушена»
Клуни, Питт и Дэймон снимутся в новом фильме «Четырнадцать друзей Оушена»
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез посетила премьеру фильма о себе
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез не сдержала слез на вручении премии
Дженнифер Лопез
Фильм о Дженнифер Лопез откроет кинофестиваль в США
Фэмили, Беннифер, танцы Харди: самые смешные мемы 2021 из кино
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Универ. 13 лет спустя
Трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Трейлер
Кадр из фильма «Мой дикий друг»
Мой дикий друг
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Атлас»
Атлас
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Моргни дважды»
Моргни дважды
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Трасса»
Трасса
Тизер
Кадр из сериала «Фарма»
Фарма
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь