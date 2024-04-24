Вышел первый полноценный трейлер нового фильма с Дженнифер Лопез

Netflix опубликовал первый трейлер научно-фантастического триллера «Атлас» с Дженнифер Лопез в главной роли.
Сюжет фильма повествует об исследовательнице по имени Атлас Шеферд, которой предстоит объединить усилия с искусственным интеллектом, чтобы выследить беглого робота, с которым у них общее загадочное прошлое.
В актерский состав вошли также Симу Лю (из фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец»), Стерлинг К. Браун (из «Американского чтива»), Марк Стронг (из «Игры в имитацию») и другие талантливые артисты.
Режиссерское кресло занял Брэд Пейтон, известный по фильму «Рэмпейдж», а сценарий написал Арон Эли Колейт, известный своей работой над популярным сериалом «Герои».
Премьера картины запланирована на 24 мая с русскими субтитрами.
До этого актриса и певица Дженнифер Лопез показала поклонникам, как изменилась ее внешность. Знаменитость опубликовала снимки в социальной сети. Лопез выложила две фотографии с разницей в 20 лет.